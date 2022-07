PM: Ubisoft zeigt erste Gameplay-Szenen aus Tom Clancy’s The Division Resurgence (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 13. Juli 2022 – Ubisoft® veröffentlichte heute zum ersten Mal Gameplay-Szenen zu Tom Clancy’s The Division® Resurgence.

​

​Der Gameplay-Trailer zu Tom Clancy’s The Division Resurgence kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

​

​Im Video werden Division-Agents gezeigt, die in den Straßen von New York auf Feinde treffen. Darüber hinaus können Spieler:innen sehen, wie das Spiel für mobile Geräte neu gestaltet wurde, und erhalten zudem einen näheren Einblick in die Waffenanpassung und die Schießmechanik.

​

​Während der kommenden Tests werden Spieler:innen die Möglichkeit erhalten, die offene Spielwelt von The Division Resurgence zu erleben.

​

​The Division Resurgence wird für iOS- und Android™-Geräte im App Store® und bei Google Play™ erhältlich sein. Unter thedivisionresurgence.com können sich Spieler:innen registrieren, um eine Chance zu erhalten, an den bevorstehenden Tests teilzunehmen.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home