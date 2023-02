PM: Season 11 von Tom Clancy’s The Division® 2 ist ab sofort erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 28. Februar 2023 – Ubisoft® gab heute den Start der 11. Season von Tom Clancy’s The Division® 2 bekannt. Season 11: Herrschaft des Feuers stellt Spieler:innen das neuste Ziel vor, das die Division als Teil von Year 4 verfolgen muss. Zusammen mit neuen Waffen, Ausstattungs-Objekten und Verbesserungen der Spielqualität sowie einem neuen Bekleidungsereignis ist Season 11: Herrschaft des Feuers für alle Besitzer:innen von The Division 2 Warlords von New York und Ubisoft+ Abonnent:innen verfügbar.

​Der Trailer zu Season 11: Herrschaft des Feuers kann unter folgendem Link gefunden werden:

​Eine neue Schlacht ist entbrannt: Die Black Tusk und die True Sons haben ein Bündnis geschlossen. Aber da Captain Lewis' Truppen nun auf der Seite der Division stehen, werden neue Schlachtlinien gezogen. Natalya Sokolova ist aus dem Schatten getreten und übernimmt eine aktivere Rolle bei der Führung der Black Tusk. Die Jäger sind auch im Kapitol aktiver geworden, und ein neuer Rekrut ist aufgetaucht, der dabei helfen soll, verschlüsselte Drohnendateien der Jäger zu entschlüsseln.

​Stovepipe tritt ins Licht: Season 11 folgt der Geschichte des neuesten Ziels, das es zu finden gilt - Zachary „Stovepipe“ Beattie, ein Spezialist für Kampfmittel (Explosive Ordinance Disposal, EOD). Mit dem Auftrag, Sprengstoffe zu zerstören, begann Stovepipe, Pläne und Prototypen für immer instabilere unkonventionelle Sprengvorrichtungen (Improvised Explosive Devices, IEDs) zu sammeln. Dies erregte die Aufmerksamkeit der Black Tusk, die Stovepipe schließlich als einen der ihren rekrutierten. Die Division hat nun den Auftrag, Informationen über den Aufenthaltsort von Stovepipe zu sammeln. Dazu müssen sie vier Zielpersonen (Charles „Chunks“ Crawford, Leutnant Bantam, Mort „Cursed“ Kellogg und Beatrice „Auntie“ Kaplan) finden und ausschalten. Wenn diese vier Ziele ausgeschaltet werden, kann die Division Stovepipe ausfindig machen. Season 11 ist die dritte und letzte Season für Year 4 von The Division 2.

​Neben dem Aufspüren von Stovepipe haben Spieler:innen auch die Möglichkeit, sich etwas zu verdienen:

Season 11 enthält außerdem neue Waffen, eine Reihe von Ausstattungs- und Prestige-Objekten für Spieler:innen mit dem Season 11 Pass. Außerdem erhalten Spieler:innen mit dem Season Pass Zugang zu den folgenden Premium-Belohnungen:

The Division 2 ist für PlayStation®4, PlayStation®5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X | S, Windows PC und über Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst, erhältlich.

