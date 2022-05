The Division 2: Inhaltsupdate 15 bringt Saison 9 und neuen PvE-Modus

PC XOne PS4

Ganze drei Jahre ist Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 (im Test, Note: 9.0) mittlerweile alt. Die Entwickler schieben aber kontinuierlich Patches nach und so wurde für den kommenden Donnerstag, 12. Mai 2022, das Titelupdate 15 angekündigt. Mit diesem startet Saison 9, die auf den Namen "Verborgene Allianz" hört. Außerdem wird mit Countdown ein neuer PvE-Modus implementiert.

Saison 9 ist eine von drei neuen Seasons, die im Laufe diesen Jahres erscheinen soll. Storytechnisch dreht es sich um einen ehemaligen Kommandeur der Division, der zum Verräter wurde. Ihr müsst Jagd auf Captain Lewis machen, dabei schaltet ihr vier hochrangige True Sons aus.

Im neuen Koop-Modus Countdown werden acht Spieler in ein Kraftwerk geschickt. Ihr habt 15 Minuten Zeit, um dieses zu stabilisieren und einen Lockdown zu verhindern. Dabei werdet ihr in zwei Vierer-Teams aufgeteilt, startet an unterschiedlichen Orten und müsst Gegner abwehren, um das Gebäude zu sichern. Um die Mission erfolgreich abzuschließen, müsst ihr außerdem im vorgegebenen Zeitlimit den Evakuierungshubschrauber rufen und betreten. Die Feinde, auf die ihr trefft, sollt ihr bereits aus dem Hauptspiel kennen.

Mit Know-How hat Ubisoft außerdem ein neues Feature im Titelupdate 15 in petto. Dadurch könnt ihr eure Ausrüstung verbessern und Standardwerte wie Schaden, Rüstung und Fertigkeiten aufstufen. Je mehr Gegenstände ihr nutzt, umso höher wird euer Level. Natürlich gibt es auch frische Waffen und Ausrüstung, beispielsweise die Heartbreaker-Austattungsgarnitur und neue exotische Objekte.

Wenn ihr The Division 2 bisher noch nicht gespielt habt, dann könnt ihr am kommenden Wochenende kostenfrei reinschnuppern. Vom 13. bis zum 15. Mai 2022 ist das Spiel kostenfrei auf Xbox One, Series X/S, PS4, PS5, dem Epic Games Store, Ubisoft Connect, Stadia und Luna verfügbar.