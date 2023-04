The Division Heartland: Ubisoft setzt auf Survival und PvPvE

Anmeldung zur Closed Beta möglich

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem Stream stellte Ubisoft nicht nur die nächste Season für The Division 2 und das Mobile-Spiel The Division Resurgence vor, dazu stellte das Entwicklerteam Red Storm in einem rund sechsminütigen Trailer The Division Heartland vor.

In dem FP2-Shooter geht es nicht wie in der Hauptreihe in Metropolen, stattdessen schießt ihr euch durch das ländliche Städtchen Silver Creek. In Missionen sammelt ihr Materialien, um die Division-Basis wieder aufzubauen. Kontaminierte Zonen und die Gefahr der Dehydration bringen Survival-Elemente ins Gameplay. Nachts wird Silver Creek dabei noch gefährlicher und zum Schauplatz von PvPvE-Gefechten.

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aktuell ist auf der Website des Titels die Anmeldung für eine bald startende Closed Beta möglich, bei der ihr sowohl auf PC als auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X teilnehmen könnt.