Halo - Master Chief Collection mit Halo Reach für PC angekündigt

PC XOne

Im Rahmen der aktuellen Episode von Xbox Inside haben Microsoft und 343 Industries die Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) für den PC angekündigt. Nachdem die Sammlung Jahrelang exklusiv den Besitzern der Xbox One vorbehalten blieb, soll diese später im Jahr über Steam und Microsofts Windows-Store auch für den PC verfügbar werden. Wie die Entwickler erklärten, werden die Spiele allerdings nicht als Komplettpaket, sondern einzeln veröffentlicht, während sie nach und nach für den PC optimiert werden. Seitens der Entwickler heißt es dazu:

Für uns ist es eine unglaublich aufregende Gelegenheit, die Geschichte des Halo-Universums und des Master Chiefs einem neuen Publikum näher zu bringen und PC-Spielern die Chance zu geben, in das Franchise auf der PC-Plattform ihrer Wahl einzutauchen. Für das Entwicklerteam von 343 Industries ist es wirklich wichtig und entscheidend, sicherzustellen, dass die Halo - The Master Chief Collection eine wirklich „erstklassige“ Spielerfahrung auf dem PC bietet.

Man möchte ein PC-Erlebnis erschaffen, das die Erwartungen der PC-Spieler erfüllt, heißt es weiter. Das Team arbeite mit viel Leidenschaft daran, sicherzustellen, dass alle Funktionen und „all der Schnickschnack, den die Spieler von einem modernen PC-Titel erwarten“, in der Halo - The Master Chief Collection geboten werden. Die Collection bestand bis jetzt aus Halo - Combat Evolved Anniversary, Halo 2 - Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Testnote: 8.0) und Halo 4 (Testnote: 8.5) und soll demnächst um Halo Reach (Testnote: 9.0) ergänzt werden.

Auf der Xbox One werden alle Besitzer der Master Chief Collection den Multiplayer-Modus von Halo Reach kostenlos erhalten, während die Kampagne und Firefight-Inhalte als zahlungspflichtiges digitales Add-on angeboten werden. Xbox-Game-Pass-Abonnenten werden alle Inhalte von Halo Reach (neben der kompletten Collection) im Rahmen des Programms spielen können. Halo Reach wird als erster Titel auf dem PC veröffentlicht. Die restlichen Titel sollen später in chronologischer Reihenfolge erscheinen. PC-Spieler werden Halo Reach komplett erwerben müssen. Was der Titel kosten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.