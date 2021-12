Halo Infinite Test+

Teaser Etwa 18 Monate nach den Ereignissen in Halo 5 verschlägt es euch auf den Zeta-Ring. Diesen dürft ihr zwischen den Missionen frei erkunden, aber tut diese Freiheit dem Master Chief überhaupt gut?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Halo Infinite ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ohne Echo 216 hätte der Master Chief ein ziemliches Problem gehabt.

Eine neue Partnerin

An Vorposten könnt ihr neue Fahrzeuge und Waffen spawnen. Sehr nützlich.

Offen und irgendwie obsolet

Der Greifhaken hilft in vielen Situationen. Beispielsweise, um Banshees zu kapern.

Upgrades für den Chief

Anzeige

"Und, kleiner Master Chief, was machst du den ganzen Tag?" - "Panza fahr'n!"

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 69,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIm Shooter-Bereich auf Konsolen gehört die-Reihe seit dem ersten Teil von 2001 nicht nur zum Standard-Inventar, sondern in gewissen Teilen auch zu den Wegbereitern. Beispielsweise hat das Xbox-Flagschiff den klassischen Medipacks ade gesagt und stattdessen ein Energieschild eingeführt, dass sich nach einiger Zeit wieder auflädt. Entwickler Bungie hat aber auch eine Steuerungsschema für Controller eingeführt, dass die Bedienung von Ego-Shootern auch mit einem Gamepad intuitiv und genau ermöglichte, bis dahin galt das Genre als PC-only. Und trotz all diesem Erfolg hat sich Bungie im Jahr 2007 dafür entschieden, dem Mutterkonzern Microsoft den Rücken zu kehren. Also wurde 2010 mitder letzte Teil der ursprünglichen Entwickler veröffentlicht, bevor das eigens für die Reihe gegründete Studio 343 Industries die Zügel in die Hand nahm.Seither hat die neue Spieleschmiede mitundzwei weitere Teile der Hauptreihe entwickelt. Zwar haben sich die Bungie-Fans in der Vergangenheit durchaus kritisch zu den Werken des neuen Studios geäußert, eine durchgehend hohe Qualität kann man ihnen aber nicht absprechen. Mitsteht nun der nächste Teil der Hauptreihe in den Startlöchern, der sogar einige Neuerungen an der altbekannten Formel mit sich bringt. Ich habe den Zeta-Ring unsicher gemacht und erstatte euch im 4K60-Videotest und dem nachfolgenden Text ausführlich Bericht darüber, ob der neue Serienableger Fanherzen höherschlagen lässt oder ob ihr doch eine weitere Runde mit der Master Chief Collection drehen solltet.Untrennbar mit der Halo-Reihe verknüpft ist die künstliche Intelligenz Cortana. Der Kultstatus der Computerdame geht sogar so weit, dass Microsoft ihren Windows-Sprachassistentennach ihr benannt hatte. Doch in Infinite müsst ihr nun mit einer anderen ständigen Begleiterin vorliebnehmen, die auf den einfachen und doch einprägsamen Namen „Waffe“ hört. Ihr trefft sie relativ früh am Anfang der Story.Ohne zu stark in Spoiler-Territorium vorzudringen, hier ein kurzer Abriss der Geschichte: Angesetzt ist sie etwa 18 Monate nach den Ereignissen von Halo 5. Der Master Chief wird vom Piloten Echo 216 aufgegriffen und wieder aufgepäppelt. Doch natürlich gönnt sich der Super-Soldat keine Pause und macht sich sofort wieder auf, um den Ring Zeta von den Verbannten zu befreien. Diese vom Brute Atriox angeführte Söldnertruppe führt nämlich absolut nichts Gutes im Schilde.Das war nur ein kurzer Abriss der Geschichte, es gibt noch deutlich mehr Charaktere, Wendungen und Details. Wenn ihr bisher noch kein Halo gespielt habt, werdet ihr allerdings durchaus Probleme haben, der Handlung zu folgen. Sollte das der Fall sein, würde ich euch zunächst raten, die beiden Vorgängerteile von 343 Industries nachzuholen, oder zumindest eine Zusammenfassung der Geschichte zu konsumieren.Die wohl offensichtlichste Neuerung von Halo Infinite dürfte die Open World sein. Der Ring Zeta steht euch weitestgehend offen zur Erkundung, beziehungsweise ein bestimmtes Gebiet auf ihm. Das hat zur Folge, dass ihr mitunter längere Lauf-, Flug- und Fahrtwege in Kauf nehmen müsst, wenn ihr nur der Hauptstory folgen wollt und euch das ganze Drumherum nicht interessiert.Glücklicherweise hat sich 343 Industries es gespart, ein Spielerlevel-System einzubauen oder anderweitige Mechanismen, die Grinding-Zwänge mit sich bringen könnten. Allerdings bestärkt das den Umstand, dass die Open World eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass sie in einem Halo fehl am Platz ist. Für mich waren die Shooter eben deshalb so stark, weil sie eine stringente Struktur bieten, die vollgepackt mit guter Story und packender Action ist.Nun ist die offene Welt zwar nicht so invasiv oder nötigt euch gar dazu, auch nur eine Nebenmission anzugehen. Vielmehr werdet ihr mit ein paar spaßigen Schusswechseln belohnt, wenn ihr euch in die Erkundung begebt. Aber sie passt trotzdem einfach nicht zum Halo-Erlebnis und wirkt für mich erzwungen, einfach damit es auch mal Neuerungen in der Reihe gibt.Natürlich will euch 343 Industries die Welt aber etwas schmackhaft machen. So gibt es die Vorposten, die ihr zunächst erobern müsst. Danach fungieren sie nicht nur als Schnellreisepunkte, ihr könnt an ihnen auch Waffen und Fahrzeuge spawnen lassen. Doch keine Sorge, in der Welt gibt es genügend Schießprügel und Vehikel. Die Auswahl erhöht sich, indem ihr eine Ressource namens Tapferkeit anhäuft. Die bekommt ihr für absolvierte Nebenaufgaben, befreite Soldatentruppen und sogar als Belohnung für das Absolvieren von Hauptmissionen.Viel wichtiger sind aber die Spartan-Kerne. Die findet ihr sowohl in der Spielwelt verteilt, erobert ihr Vorposten, werden euch sogar die Teile in der Nähe auf der Karte markiert. Und auch in einigen Story-Missionen trefft ihr auf die Kisten mit der Upgrade-Ressource. Nutzen könnt ihr sie, um die Gadgets des Chiefs aufzuwerten. Beispielsweise erhält der Greifhaken elektrischen Schockladung aus, verringert die Abklingzeit des Schutzwalls oder erhöht die Kapazität eures Schildes. Alles nicht kriegsentscheidend, aber doch nice to have.Die Ausrüstungsgegenstände erhaltet ihr übrigens allesamt im Laufe der Hauptstory, wirklich genutzt habe ich allerdings nur den Greifhaken. Die zusätzliche Mobilität, die Möglichkeit, Fahrzeuge aus größerer Entfernung zu kapern, einfach der pure Spaß, den ich mit dem Teil hatte – das lässt sich nicht in Schutzwallen oder Gegner-Ortungen aufwiegen. Zudem ist der Wechsel zwischen den Gadgets über das Steuerkreuz etwas umständlich.