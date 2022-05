Halo Infinite: Season 2 "Lone Wolves" gestartet

PC XOne Xbox X

Bereits seit November 2021 könnt ihr im Free-to-Play-Multiplayer von Halo Infinite auf Frag-Jagd gehen. Wie Microsoft nun bekannt gegeben hat, ist Season 2 der Online-Gefechte gestartet. Diese hört auf den Namen "Lone Wolves" und bringt natürlich neue Maps, Modi und Waffen mit sich.

Wie viele andere Hersteller auch rücken die Entwickler den Battle Pass in den Fokus, durch den ihr über 100 neue kosmetische Items verdient. Das wichtigste Objekt dahin ist laut 343 Industries der neue Rüstungskern RAKSHASA. Falls ihr den Battle Pass 1 noch nicht abgeschlossen habt, dann könnt ihr frei zwischen den beiden Stufen wechseln und sie nach eigenem Gusto aufleveln.

Die zwei neuen Maps hören auf die Namen Catalyst und Breaker und sollen besonders gut mit den drei neuen Spielmodi von Lone Wolves harmonieren. Im klassischen King of the Hill müsst ihr einen Hügel erobern und anschließend verteidigen. Last Spartan Standing beschreibt hingegen durch seinen Namen, was euch erwartet: Zwölf gehen rein, einer kommt raus. Fracture: Entrenched spielt hingegen in einer Arena, in der ihr um die Kontrolle über drei neutrale Zonen kämpfen müsst und für jede Eroberung Punkte verdient.

Einen ersten Blick auf die neuen Maps, Modi und Ausrüstungsgegenstände könnt ihr im unten eingebundenen Trailer werfen.