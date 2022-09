Halo Infinite: Forge Beta am 8.11.22 // Splitscreen-Koop eingestellt

XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Halo Infinite ab 60,00 € bei Amazon.de kaufen.

In einem halbstündigen Video-Update haben Community Director Brian Jarrard, Head of Creative Joseph Staten und der Head of Live Service Sean Baron von 343 Industries vorgestellt, wie es um Updates für Halo Infinite (im Test, Note 8.0) steht.

Eine schlechte Nachricht für Couch-Koop-Freunde ist, 343 Industries sich entschlossen hat, die Entwicklung eines Splitscreen-Modus für die Kampagne einzustellen. Man wolle die Ressourcen lieber in andere Bereiche stecken. Dazu wurde der Start von Season 3 aus Qualitätssicherungsgründen verschoben. Auch der Start der Beta des Forge-Modus verschiebt sich auf November.

Dafür soll am 8. November 2022 das bisher größte Update für den Titel erscheinen, das neben der Einführung der Forge-Beta den Netzwerk-Koop der Kampagne aus dem Beta-Stadium hieft, einen Neustart der Kampagne ermöglicht sowie weitere Customization-Optionen, eine Anpassung der Erfahrungspunkte-Ausschüttung und mehr einführt.

Auf dem Waschzettel bis Ende 2023 stehen für Halo Infinite zudem Punkte wie Season- und Karrieree-Herausforderungen, Verbesserungen bei bekannten Problemfeldern wie Cheating und Stabilität und auch eine konstantere Kommunikation mit der Community, deren Frustration angesichts langer Pausen bis zur Reaktion auf Feedback von den drei Studio-Mitgliedern angesprochen wird.

Hagen und Dennis hatten im Multiplayer-Video mit der Netzwerk-Beta von Hali Infinite einigen Spaß, doch sie saßen zwar an Xbox One X und Xbox Series X, aber nebeneinander im selben Raum und ihr Fazit am Ende lautete: Hoffentlich kommt da bald noch die Splitscreen-Unterstütung.