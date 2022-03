PM: HALO: Schaue die TV-Serie zum Kult-Game ab sofort auf Sky (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Spartans rund um den Globus haben diesen Tag herbeigesehnt und endlich ist es soweit! Ab sofort erlebst Du das kultige Halo-Universum auch als atmosphärische TV-Serie.

Pünktlich zur Weltpremiere von HALO am 24. März auf Paramount+ erscheint die Serie in Deutschland bei Sky. Seit dem 24. März kannst Du wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung mit Untertiteln und in UHD über Sky Q im Sky Entertainment Plus Paket oder mit Sky Ticketeinschalten. Ab dem 25. März erfolgt die lineare Ausstrahlung immer freitags um 22:15 Uhr auf Sky Atlantic. Noch mehr Grund zur Freude: Eine zweite Staffel ist bestätigt und die Dreharbeiten starten bereits im Sommer 2022.

Dabei hält die Handlung auch für eingefleischte Halo-Fans einige Überraschungen bereit: Denn die Serie spielt zwar im Universum von Halo, erzählt aber eine eigenständige Geschichte.

Und das ist noch nicht alles: Die mitreißende Handlung trägt sich in der wohl bildgewaltigsten Halo-Welt aller Zeiten zu. Noch nie sahen die Ringwelten mit all ihren Bewohner*innen so realistisch aus. Am besten Du überzeugst Dich in unserer Galerie selbst von dem fantastischen Look der TV-Adaption. Doch Vorsicht – die atmosphärischen Szenenbilder enthalten möglicherweise milde Spoiler:

Während Pablo Schreiber in die Rolle des legendären Master Chief schlüpft, spielt Natascha McElhone Dr. Catherine Elizabeth Halsey, das Genie hinter dem Supersoldaten-Programm. Unterstützt werden die beiden von einem breit aufgestellten und diversen Ensemble talentierter Schauspieler*innen.

Du kannst die neuen Abenteuer in den Halo-Welten gar nicht abwarten? Dann versüße Dir die Wartezeit bis zur nächsten Folge einfach mit einem Ausflug in die Halo-Spiele. Im jüngsten Ableger des Franchises Halo Infinite schlüpfst Du selbst in die Rolle des legendären Master Chief und stellst Dich gefährlichen Gegnern. Das Beste daran: Halo Infinite ist Teil des Xbox Game Pass und somit für alle Mitglieder jederzeit kostenlos spielbar.

Du bist noch kein Mitglied des Xbox Game Pass? Kein Problem: Den Schnuppermonat im Xbox Game Pass Ultimate gibt es bereits für nur 1 Euro! Neben Halo Infinite findest Du in der Game Pass-Bibliothek über 100 fantastische Spiele, die Du wahlweise via Konsole, PC oder Deinem mobilen Device via Cloud Gaming spielen kannst.