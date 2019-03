Neue Xbox One S ohne Laufwerk angeblich ab Mai verfügbar

XOne

Laut der Internetseite WindowsCentral soll ab Mai 2019 die Auslieferung der Xbox One S All Digital Edition (Codename "Xbox Maverick") in nahezu allen Xbox-Märkten weltweit beginnen.

Hierbei handelt es sich, wie bereits seit längerer Zeit spekuliert, um eine Xbox-Konsole ohne Disc-Laufwerk, mit der Microsoft sein kostenpflichtiges Spiele-Abo Xbox Game Pass und den noch in Entwicklung befindlichen Streaming-Service Project xCloud pushen will. Es wird damit gerechnet, dass die Laufwerk-lose Konsole deutlich günstiger angeboten wird als die bisherige Xbox One S. Laut der Quelle könnte die Vorbestellungsphase bereits Mitte April starten. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft gibt es bislang nicht.