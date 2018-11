Xbox One: Modell ohne Disk soll angeblich nächstes Jahr erscheinen

XOne

Microsoft soll derzeit nicht nur an der nächsten Xbox-Generation (Codename Scarlett) arbeiten, sondern laut einem Bericht der Tech-Website Thurrott auch zwei neue Varianten der aktuellen Xbox One planen. Diese sollen irgendwann im kommenden Jahr vorgestellt werden.

So soll der Redmonder Hersteller eine Xbox One ohne Disk-Laufwerk planen, die für Spieler gedacht sein soll, die komplett auf digitale Käufe setzen wollen. Das Ziel dahinter sei die Hardware-Kosten zu senken. Das Gerät soll laut den Quellen von Thurrott für rund 100 US-Dollar (umgerechnet etwa 88 Euro) weniger als die normale Xbox One angeboten werden. Gleichzeitig soll Microsoft sogenannte „Disc to digital“-Aktionen in Betracht ziehen, bei denen Spieler ihre physischen Spiele bei teilnehmenden Händlern gegen digitale Versionen eintauschen können.

Darüber hinaus ist laut den Insidern ein neues Modell der Xbox One S geplant, das mit überarbeitetem Innenleben daherkommen und ebenfalls auf die Kostensenkung abzielen soll. Microsoft hat sich zu den Gerüchten rund um neue Konsolen-Varianten bisher nicht geäußert.