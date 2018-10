Project xCloud: Microsoft bringt plattformübergreifenden Spiele-Streamingdienst

Microsoft hat, nach ersten Hinweisen auf der diesjährigen E3, nun offiziell die Arbeiten an einem eigenen universellen Streamingdienst für Spiele angekündigt. Unter dem Arbeitsnamen Project xCloud soll eine Plattform entstehen, die das Spielen auf PC und Konsole ebenso wie auf Tablet und Smartphone ermöglicht. Vor allem die mobilen Spieler sollen so mehr Auswahl und Zugriff auf bisher unzugängliche Inhalte haben, indem das Endgerät nur noch zur Anzeige und Übermittlung der Steuerbefehle genutzt wird, und sämtliche Berechnungen inklusive jener der Grafik in der Server-Cloud stattfinden.

Bei ersten öffentlichen Tests, die für 2019 geplant sind, soll das Streaming mit 4G möglich sein, später auch mit 5G. Bis dahin soll auch das Optimum zwischen perfekter Streamingqualität und niedrigster möglicher Bitrate gefunden werden. Speziell für die mobilen Nutzer arbeitet Microsoft an einem speziellen Berührungssteuerung-System, das das Spielen ohne Eingabegeräte möglich machen soll. Bei Spieleentwicklern soll das Veröffentlichen auf Project xCloud angeblich für keine Anpassungsarbeit sorgen.