Far Cry - New Dawn: PC-Anforderungen, unterstützte Karten & Peripherie

Im kommenden Monat wird Ubisoft mit Far Cry - New Dawn eine im Rahmen der TGA 2018 angekündigte Standalone-Fortsetzung von Far Cry 5 (Testnote: 9.0) veröffentlicht. Passend zum nahenden Release haben die Entwickler nun auch die Systemanforderungen und die unterstützte Peripherie für die PC-Version des Spiels bekannt gegeben. Hier die Details:

Mindestanforderungen (niedrige Grafikdetails und 720p):

Betriebssystem: Windows 7 oder 10 (empfohlen) mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5 2400 mit 3.1 GHz oder AMD FX 6350 mit 3.9 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Grafikspeicher: 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX: June 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel

Peripherie: Windows-kompatible Tastatur und Maus, optionaler Controller, Headset

Empfohlene Hardware (hohe Grafikdetails und 1080p):

Betriebssystem: Windows 7 oder 10 (empfohlen) mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-4790 mit 3.6 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 mit 3.2 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 oder AMD Radeon R9 290X (oder besser)

Grafikspeicher: 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX: June 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel

Peripherie: Windows-kompatible Tastatur und Maus, optionaler Controller, Headset

Empfohlene Hardware (hohe Grafikdetails, 2160p mit 30 FPS):

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-6700 mit 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600X mit 3.6 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56 (oder besser)

Grafikspeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX: June 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel

Peripherie: Windows-kompatible Tastatur und Maus, optionaler Controller, Headset

Empfohlene Hardware (Ultra-Grafikdetails, 2160p mit 60 FPS):

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-6700 mit 4.0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X mit 3.4 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (oder besser)

Grafikspeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplattenspeicher: 30 GB

DirectX: June 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel

Peripherie: Windows-kompatible Tastatur und Maus, optionaler Controller, Headset

Unterstützte Nvidia-Grafikkarten zum Release:

Geforce GTX-600-Serie: ab Geforce GTX 670 oder besser

Geforce GTX-700-Serie: ab Geforce GTX 760 oder besser

Geforce GTX-900-Serie: ab Geforce GTX 950 oder besser

Geforce GTX-10-Serie: ab Geforce GTX 1050 oder besser

Unterstützte Radeon-Grafikkarten zum Release:

Radeon-200-Serie: Radeon R9 270 oder besser

Radeon-300- und Fury-X-Serie: Radeon R7 370 oder besser

Radeon-400-Serie: Radeon RX 460 oder besser

Radeon-Vega-Serie: Beliebige Radeon-Vega-Serie

Zusätzliche Hinweise:

Laptop Versionen dieser Chipsätze können funktionieren, werden aber offiziell nicht unterstützt.

Der jüngst getestete WHQL-Geforce-Treiber ist Version 416.94 für alle unterstützten Serien

Der jüngst getestete Radeon-Treiber ist Version 18.11.1 für alle unterstützten Serien

Unterstützte Gamepads:

Microsoft Xbox One Controller

DualShock 4 Controller

XInput Gamepads

Unterstützte Gamepads mit Direkteingabe (Gamepads mit Direkteingabe die nicht Bestandteil dieser Liste sind, werden offiziell nicht unterstützt):