Far Cry 6 Preview+

Teaser Das Inselparadies Yara ist nicht nur eine wunderschöne Spielumgebung, auch das Gameplay-Gerüst verspricht starke Shooter-Kost. Nach mehreren Stunden mit Far Cry 6 gibt es aber dennoch offene Fragen.

Der Exterminador ist ein effektives Mittel, um Yara von den Schergen Castillos zu befreien.

Yara braucht dich

An der Werkbank passt ihr eure Waffen an euren eigenen Spielstil an.

Mit Müll und Alligatoren

Da hilft dem Gegner auch sein toller Lebensbalken nichts, wenn Alligator Guapo an seinem Zeh nagt.

Doch mit Lebensbalken

Meinung: Dennis Hilla Für mich fühlen sich die Far-Cry-Spiele immer ein bisschen wie nach Hause kommen an. Egal ob Nepal, Hope County oder Yara, die Reihe hat ihre ganz eigene Handschrift, die mir persönlich immer sehr viel Spaß bereitet. Dementsprechend enttäuscht war ich auch von New Dawn. Nichts gegen neue Ideen, dieses alberne RPG-Lite-System war aber ein zu großer Hemmschuh für die Bombast-Action, die ich an der Reihe so schätze. Umso schockierter war ich, als ich die ersten Lebensbalken über Gegner-Köpfen in Far Cry 6 erblickt haben – fast hätte ich meinen Inselurlaub direkt wieder storniert. Aber zum Glück bin ich drangeblieben, denn in meinen fünfeinhalb Stunden mit dem Spiel hatte ich viel Spaß. Leichte Bedenken bleiben aber dennoch bestehen.



Das liegt blöderweise an dem coolen Waffen-Upgrade-Feature. Denn die teils stark abgedrehten Schießprügel mit eigenen Erweiterungen an den persönlichen Spielstil anzupassen, macht einfach Freude und wie witzig die Supremos sind brauche ich wohl nicht groß ausführen. Far Cry 6 ist in so vielen Punkten gnadenlos over the top, dass es eine helle Freude ist. Ich meine, wie geil ist es denn, den Alligator Guapo auf Gegner zu hetzen?



Far Cry 6

Vorläufiges Pro & Contra Schöne und glaubhafte Spielwelt

Fieser Antagonist

Serientypische Bombast-Action

Vielfältige Waffenanpassungen möglich

Nette Klettermechanik Lebensbalken...

Nicht absehbar, ob später Grinding nötig wird Aktuelle Einschätzung Auf den ersten Blick macht Far Cry 6 so vieles richtig. Die Action passt, die Charaktere sind angenehm schrullig, die Spielwelt ist wunderhübsch und es gibt dezente, sinnvolle und nie zu aufdringliche Neuerungen. Über allem schwebt aber das Damoklesschwert der Spieler- und Gegnerlevels. Wenn die alten Fehler mit Grinding-Tendenzen wiederholt werden, wird das dem Spiel das Genick brechen. Gut Aktueller Stand Aktuelle Preview-Fassung

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe hat wahrlich eine bewegte Geschichte hinter sich. Das erste Abenteuer mit Jack Carver in der Hauptrolle wurde noch von der deutschen Spieleschmiede Crytek entwickelt, danach übernahm Ubisoft die Serie und hat seitdem einige Ableger von gemischter Qualität veröffentlicht. Die treuen Fans sind sich noch immer nicht einig, ob nun Far Cry Primal (im Test, Note: 8.0) oder doch Far Cry - New Dawn (im Test, Note: 8.0) die größere Enttäuschung ist. Doch selbst die schwächeren Teile sind im Kern immer noch sehr gute Shooter und man erkennt die Handschrift der Reihe bereits in den ersten Minuten.Mitwill das Entwicklerteam nach den gespaltenen Reaktionen auf das Rollenspiel-Light-System bei New Dawn nun wieder etwas zurückrudern. Dort gab es drei Waffen- und Gegnerstufen. War euer Schießprügel zu schwach, hattet ihr ein Problem, denn die Feinde wollten partout nicht aus dem Stiefeln kippen, egal wie heftig ihr sie unter Beschuss genommen hattet. Und auch bei Ghost Recon Breakpoint (im Test, Note: 6.5) hat sich Ubisoft beim Loot-und-Level-System etwas verzockt, denn die Drohnen, die ihr dort bekämpfen müsst, lassen sich ohne Grinding kaum erlegen.Mein Erstaunen war also doch sehr groß, als ich meine ersten Schritte in Far Cry 6 machte und Lebensbalken über den Gegnerköpfen sehen musste. Fünfeinhalb Stunden im Spiel später kann ich zwar keine hundertprozentige Entwarnung geben, bin aber etwas sanfter gestimmt.Der Gegenspieler in Far Cry 6 gewinnt sicherlich keinen Innovationspreis, ist dafür aber stark umgesetzt. Antón Castillo, seines Zeichens Diktator von Yara, einem fiktiven Land im Karibik, hält sein Volk fest im Würgegriff. Die Inseln sind weitestgehend von der Außenwelt abgeschottet, weshalb die Technologie auch weitestgehend stagniert ist. Doch der von Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito verkörperte El Presidente hat große Pläne. Unter Zuhilfenahme der Tabaksorte Viviro will er seine Macht ausweiten, das Kraut hat nämlich unfassbare Kräfte: Es kann Krebs heilen.Doch der seelenlose Diktator versklavt sein eigenes Volk, um Viviro an- und abzubauen. Der bei der Aufzucht verwendeten Giftstoffe bringen reihenweise Menschen um und ihr wollt seinem Treiben Einhalt gebieten. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Charakter Dani Rojas schließt ihr euch der Guerillatruppe Libertad an, zerstört Außenposten, brennt Viviro-Plantagen nieder und sorgt für allerlei Unruhen auf den idyllischen Inseln.Weil Yara noch so rückschrittlich ist, müssen die Widerständler kreativ werden. Beispielsweise beim Waffenbau, aus gefundenen Rohstoffen und Müll werden Flammenwerfer, Bolzenschussbögen und andere „Impro-Waffen“ gefertigt. Für die ganz groben Jobs kommen dann die so genannten Supremos zum Einsatz, wahre Superwaffen, die mit ultimativen Skills aus einem Rollenspiel zu vergleichen sind. Ich habe hauptsächlich den Exterminador genutzt, einen Raketenrucksack, der eine große Salve explosiver Geschosse abfeuert. Wirklich steuern, wo meine Projektile einschlagen, konnte ich zwar nicht. Der explosive Zeitgenosse agiert alleinständig, aber clever genug, als dass er mir mehr als nur einmal den Hintern gerettet hat. Spaß macht er noch dazu, allerdings ist er nach dem Einsatz mit einem Cooldown belegt. Der verringert sich aber, je mehr Gegner in Folge ich töte.Die normalen Waffen dürft ihr mit Aufsätzen und anderen Modulen an eure spielerischen Vorlieben anpassen. Beispielsweise bringt ihr improvisierte (und später richtig gute) Schalldämpfer an und befestigt Rotpunktvisiere.Aus alten Serienteilen bekannt sind die Begleiter, die an eurer Seite kämpfen. In Far Cry 6 heißen sie allerdings Amigos und sind tierischer Natur. In meinem konkreten Fall ist mir der Alligator Guapo auf Schritt und tritt gefolgt. Der schuppige Zeitgenosse schaut mit seinem Shirt nicht nur cool aus, auf Knopfdruck sprintet er auch auf Castillos Truppen zu und knabbert sie ein wenig an. Natürlich können die Compadres auch aufleveln und gehen so weniger schnell zu Boden oder beißen kräftiger zu.Entgegen älteren Aussagen von Ubisoft haben die Gegner in Far Cry 6 doch Lebensbalken über dem Kopf. Da hatte ich nach meiner Enttäuschung bei New Dawn schon fast die Lust verloren, aber in meinen etwa fünfeinhalb Stunden mit dem Spiel stellte sich das Spiel als weit weniger auf die Feindlevels fixiert heraus. Oftmals reichte ein Kopfschuss aus, um die Schergen ins virtuelle Nirvana zu schicken. Ich habe aber natürlich auch darauf geachtet, immer brav Rohstoffe zu sammeln und meine Waffen aufzurüsten. Es liegt also durchaus im Bereich des Möglichen, dass man später gegen eine Wand läuft.Das wäre sehr schade, denn Far Cry 6 hat durchaus Potenzial, ein guter Ableger der Reihe zu werden. Die Spielwelt und ihr Antagonist sind gelungen und mit der Guerilla-Basis gibt es ein nettes neues Element, in ihr bewegt ihr euch sogar in Third Person. Zudem hat euer Charakter das Sprechen erlernt und ist nicht mehr stumm wie noch in Far Cry 5. Die Klettereinlagen samt Wingsuit, Fallschirm und Enterhaken fügen sich ebenfalls gut ein und sind spaßig, ohne jedoch zu anstrengend oder über-ambitioniert zu werden.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)