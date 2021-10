Spiel 2021: Brettspiel Far Cry Beyond angespielt

Far Cry als Brettspiel

Teaser Auf den Internationalen Spieletagen 2021 in Essen konnte Martin Lisicki zwei Demopartien des analogen Far Cry Ablegers Far Cry Beyond ausprobieren.

Die französische Spielschmiede FunForge, die unter anderem für die Brettspiele Tokaido und Quantum verantortlich zeichnen, hat mit Far Cry Beyond einen Ableger der Open-World-Shooter aus dem Hause Ubisoft entwickelt, deren 6. Teil vor kurzem erschienen ist (zum Test).



Bei Far Cry Beyond handelt es sich um einen Spin-off der Videospiel-Reihe: Ein Meteor ist in Nordamerika eingeschlagen und hat seltsame Spuren hinterlassen. Als Stunt-Doubles wurdet ihr bei Dreharbeiten zu einem Film von Russen entführt, die euch für die echten Schauspieler gehalten haben und sich ein Lösegeld versprechen. Das FBI rettet euch, „überredet“ euch im Gegenzug jedoch, für sie zu arbeiten. So werdet ihr auf Missionen geschickt, die enthüllen sollen, was die Russen denn da vorhaben.

Das Charakterboard unseres Helden Kenneth Bouchard mit seinem Begleiter Rosie.

In unserer ersten Demopartie sind wir in einem Café an einer Tankstelle mitten im Nirgendwo der USA. Da warten unsere Helden darauf, dass etwas passiert. Lange soll es nicht dauern, bis eine Gruppe von russischen Schergen aufkreuzt. Unser Missionsziel: Besiege alle Feinde. Wir bewegen wir unsere vier Helden auf einem Spielplan mit Hexfeldern und greifen die gegnerischen Miniaturen an. Alle Spielerzüge finden simultan statt, so kann ein Held mit einer kleinen Bewegung Platz für einen anderen Helden machen, um den Spot anschließend wieder zu besetzen. Da wir alle Stuntdoubles sind, sind wir recht agil, und können teils über Möbelstücke drüberhüpfen oder andere Spieler auf ein Feld um uns herum hieven. In Far Cry Beyond ist es wichtig, intensiv zusammenzuarbeiten, um die Missionen zu überstehen.



Sollte einer doch mal sterben, kann dieser von einem Mitspieler wiederbelebt werden. Dies ist allerdings pro Partie nur dreimal möglich. Dafür gibt es entsprechende Revive-Tokens. Die Gegner werden "KI"-gesteuert, ihr spielt also kooperativ: Nahkämpfer nähern sich dem nächsten Spieler, Fernkämpfer gehen in Deckung und schießen.



Es dauert nicht lang, und wir haben die Gegner im Café besiegt. Im Anschluss haben wir einen story-technischen Sprung gemacht in das Endszenario der Mission, bei dem wir im russischen Labor unter dem Café auf ein Monster stoßen. Sobald dieses die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren hat, frisst es einen nahegelegenen Feind auf, heilt sich um die entsprechenden Lebenspunkte und erhält zusätzlich dessen Angriffsfähigkeit. So schalten wir bewusst erst mal ein paar normale Gegner aus und schießen das Monster aus der Entfernung soweit runter, um das erste Fressen zu triggern. Dann erledigen wir schnell die restlichen Gegner und widmen uns zu guter Letzt dem Ungetüm. Wir nehmen dabei einigen Schaden, schaffen es aber ohne Verluste in den eigenen Reihen.



Das fertige Werk soll zehn Szenarios auf drei Spielbrettern enthalten, die jeweils etwa zwei Stunden dauern sollen. Allzu viele Details wollten oder konnten die Entwickler auf der Messe allerdings nicht preisgeben, da das Spiel sich noch in Entwicklung befindet, und alles von Ubisoft abgesegnet werden muss. Auch ist noch nicht klar, wieviel im Grundspiel enthalten sein wird, da Far Cry Beyond nächstes Jahr über Kickstarter finanziert werden soll, und die Entwickler zusätzliche Inhalte mit Hilfe von Stretch Goals anbieten wollen.

Hier ist das Szenario in dem Café zu sehen, wo unsere Helden (grüne Base) den Russen (gelbe Base) gegenüberstehen.

Angespielt-Fazit zu Far Cry Beyond

Die Kämpfe sind unterhaltsam, das simultane Ausführen der Aktionen macht Spaß. Bei Far Cry Beyond sind Absprachen mit den Mitspielern unerlässlich, was die Interaktion am Spieltisch fördert und die Downtime zwischen eigenen Aktionen deutlich reduziert. Dennoch bleibt es ein "Ameritrash"-Spiel, ist also sehr kampflastig und hat nur eine geringe taktische Tiefe.



Abgesehen vom Design der Charakterboards kommt das Gefühl von Far Cry noch nicht so richtig hoch, wobei wir ja nur einen Prototypen gespielt haben. Da ist die finale Fassung abzuwarten.