PM: Ab sofort können Spieler:innen in Far Cry 5 den Vater, seine Familie und seinen fanatischen Kult in nativen 60 FPS zur Strecke bringen (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 16. März 2023 – Im Rahmen der Far Cry® 5-Jubiläumsfeierlichkeiten gab Ubisoft® heute bekannt, dass eines der von den Fans am meisten geforderten Features, Far Cry 5 in nativen 60 FPS, ab sofort auf Xbox Series X|S und PlayStation® 5 über einen kostenlosen Patch verfügbar ist.* Der 60 FPS-Boost gilt für alle Far Cry 5-Modi: Solo-Kampagne, Koop, Arcade und alle herunterladbaren Inhalte.

​

​Der Trailer zum Far Cry 5 60 FPS Update kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

​

​Die AT-Version des Videos steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​

​Im ländlichen Hope County, Montana, das von einem fanatischen Weltuntergangskult belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten wird, müssen sich die Spieler:innen mit den Bewohnern zusammenschließen, um einen Widerstand aufzubauen und die Gemeinde und sich selbst zu befreien. Es muss sich in Luftkämpfen gegen die Sektenmitglieder in Big Sky Country behauptet, die Vorräte der Sekte mit Fahrzeugen, Sprengstoff und vielem mehr zerstört und aus einer Vielzahl von Charakteren "Guns for Hire" oder sogar "Fangs for Hire" rekrutiert werden. Bei "Fangs for Hire" kommen spezialisierte Tiere wie Bären und Pumas, die den Spielstil der Spieler:innen ergänzen zum Einsatz, egal ob sie im Verborgenen oder mit brachialer Gewalt vorgehen. Wie die Spieler:innen jede Situation und das Chaos, das sie in Far Cry 5 verursachen, bewältigen, bleibt ihnen überlassen.

​

​Ubisoft kündigte außerdem ein kostenloses Wochenende** für Far Cry 5 vom 23. bis zum 27. März für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store an. Spieler:innen können sich auch bei Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna*** anmelden. Das Gratis-Wochenende gewährt Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels und bis zu 85 % Rabatt auf Far Cry 5, um das Abenteuer fortzusetzen. Mehr Informationen dazu gibt es unter: www.farcry.com/farcry5

​

​Mehr Informationen zu Far Cry 5 gibt es unter farcry.com und news.ubisoft.com

​

​*Zusätzlich zu einem 60 FPS-Boost auf den verfügbaren Konsolen bietet der Patch eine verbesserte native Auflösung auf der Xbox Serie X|S. Spieler:innen können Far Cry 5 auf der Xbox Serie S in einer Auflösung von 1920X1080 und auf der Xbox Serie X in einer Auflösung von 3840X2160/4K spielen. Auf der PlayStation 5 bietet das Spiel eine dynamische Auflösung von etwa 2880X1620.

​

​**Alle während des Gratis-Wochenendes erzielten Fortschritte werden übernommen, wenn auf derselben Plattform ein Upgrade zum vollständigen Spiel vorgenommen wird. Eine Online-Verbindung kann erforderlich sein, um das Spiel kostenlos zu starten. Auf PlayStation® steht das Spiel allen Spielern zur Verfügung, unabhängig von ihrem PlayStation®Plus-Abonnement. Auf der Xbox benötigen Spieler:innen ein Xbox Live Gold-Abonnement. Ein Neustart könnte erforderlich sein.

​

​***Ubisoft+ auf Luna erfordert eine Kontoverknüpfung und einen Multi Access-Plan. Es gelten territoriale Beschränkungen.

​

​Spring Sale im Ubisoft Store

​Aktuell läuft im Ubisoft Store der Spring Sale, welcher bis zum 4. April 14 Uhr bis zu 75 % Rabatt auf verschiedene ​ PC-Titel bietet. Außerdem können dort im Rahmen der Wallet-Aktion bei einem Einkauf von mindestens 19,99 € weitere 10 € Wallet-Guthaben für den nächsten Einkauf gesichert werden.****

​

​Alle Angebote gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

​

​Ubisoft-Affiliate-Programm

​Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

​

​****Gilt nicht für spielinterne Währungen. Vorbestellungen, Abo-Dienste (Ubisoft+ und Rocksmith+), In-Game Käufe. Kann während des Angebotszeitraums nur zweimal in Anspruch genommen werden. Die Qualifikation für das Angebot kann mit mehreren Käufen erreicht werden. Die Wallet-Belohnung in Höhe von 10 € muss innerhalb von 10 Tagen abgeholt werden. Das Guthaben verfällt 24 Tage nach Abholung.