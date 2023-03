PM: Spring Sale im Ubisoft Store bietet bis 75 % Rabatt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. März 2023 – Im Ubisoft Store ist heute der Spring Sale gestartet. Bis zum 4. April, 14 Uhr bietet der Sale bis zu 75 % Rabatt auf ein breites Angebot verschiedener PC-Titel, wie etwa Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 und Die Siedler. Zusätzlich erhalten Gamer:innen, die während dieses Zeitraums für mindestens 19,99 € mit der Wallet im Ubisoft Store einkaufen, eine Wallet-Belohnung in Höhe von 10 €.*

​Highlights im Überblick:

​Das erst vor kurzem erschienene Die Siedler: Neue Allianzen ist der neueste Ableger der beliebten Echtzeit-Aufbaustrategiespielreihe Die Siedler. Neue Allianzen kombiniert ein ausgeklügeltes Infrastruktur- und Wirtschafts-Gameplay mit taktischen Echtzeit-Schlachten. Während des Spring Sales kann die Standard Edition für 44,99 € anstatt 59,99 € und die Deluxe Edition für 59,99 € statt 79,99 € erworben werden.

Auch das preisgekrönte Anno 1800 kann rabattiert während des Sales erworben werden. Mit diesem können Spieler:innen sich eine individuelle Stadt nach ihren Vorstellungen bauen und müssen dabei die Wirtschaft sowie die Beziehungen zu ihren Konkurrenten im Auge behalten. Die Visionärsausgabe von Anno 1800 ist aktuell für 54 € statt 119,99 € erhältlich. Außerdem gibt es die zwölfte Erweiterung des Spiels „Aufstieg der Neuen Welt“ für 11,99 € statt 14,99 €. Alle Angebote zu Anno 1800 sind hier zu finden.

Wer an taktischem Kampf alleine oder auch im Koop-Modus Gefallen findet, wird mit Brawlhalla ebenfalls im Spring Sale fündig. Das Free-to-Play Plattform-Kampfspiel bietet über 50 einzigartige spielbare Charaktere, welche alle direkt mit dem Alle-Legenden-Paket für 14,99 € statt 19,99 € freigeschaltet werden können. Außerdem kann das Collectors-Paket für 89,99 € statt 99,99 € erworben werden. Dieses enthält 3500 Mammoth-Coins, das Alle-Legenden-Paket, Collectors „Asgardian Elite“-Waffenskins (für alle aktuellen und zukünftigen Waffen), den Collectors „Champion of the Brawl“-Bodvar-Skin, den Collectors „Ragnaroks Flammen“-KO-Spezialeffekt sowie das Collectors Edition Namenschild und den Firehawk-Sidekick.

Für Fans und Interessierte der beliebten Far Cry-Reihe gibt es unter anderem die neueste Erweiterung von Far Cry 6, „Lost Between Worlds“ im Angebot für 10 € statt 19,99 €. Außerdem kann die beliebte Standard Edition von Assassin’s Creed Valhalla für 19,80 € statt 59,99 € im Spring Sale erworben werden. Auch Liebhaber von taktischen Shootern kommen im Sale mit der Rainbow Six Siege Y8 Operator Edition auf ihre Kosten. Diese ist aktuell für 35 € statt 69,99 € erhältlich.

