The Elder Scrolls Online: Ankündigung der Roadmap für 2019

Bethesda hat gestern auf ihrer Webseite bekannt gegeben, dass am kommenden Dienstag, dem 15. Januar, ab 23:00 Uhr MEZ auf dem eigenen Twitch-Kanal die Roadmap 2019 für The Elder Scrolls Online enthüllt wird. Rich Lambert (Creative Director) wird live durch die Sendung führen und die nächste Erweiterung für das Spiel vorstellen. Anschließend ist eine Diskussionsrunde mit den beiden Community-Managern Jessica Folsom und Gina Bruno zu den neuen Inhalten geplant. Offiziell heißt es:

Die Katze ist aus dem Sack! Macht euch bereit, Abenteurer. Eine gewaltige Ankündigung für The Elder Scrolls Online steht an! Erfahrt mehr über das kommende Kapitel für ESO und was euch sonst noch 2019 im Spiel erwartet.