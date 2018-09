Call of Duty - Black Ops 4: Treyarch möchte 115 Spieler in Blackout

PC XOne PS4

Call of Duty - Black Ops 4 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Black Ops 4 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Treyarchs Studio Design Director David „Vahn“ Vonderhaar hat in einem umfangreichen Video-Interview mit Game Informer über den kommenden Multiplayer-Shooter Call of Duty - Black Ops 4 gesprochen. Wie er verriet, habe sich das Entwicklerteam es zum Ziel gesetzt, bis zu 115 Spieler gleichzeitig in dem Battle-Royale-Modus des Spiels „Blackout“ zu erreichen.

Die Beta für den Modus begann ursprünglich mit 80 Spielern pro Partie und wurde später nach einigen Tests auf 88 angehoben. Gegen Ende der Testphase waren bereits durch weitere Optimierungen bis zu 100 Spieler gleichzeitig auf der Multiplayer-Karte auf allen drei unterstützen Plattformen möglich. Laut Vonderhaar haben die Tests mit 100 Spielern dem Team die nötigen Infos gegeben, wie man das Spiel weiter anpassen und stabilisieren kann.

Zwar wollte sich der Macher noch nicht auf eine endgültige Zahl festlegen, da die Zahlen noch weiter basierend auf den Beta-Daten und den internen Präferenzen optimiert werden, allerdings wünscht er sich irgendwann 115 Teilnehmer gleichzeitig in dem Modus zu erreichen, da es zur Hintergrundgeschichte der Serie passen würde. Die Nummer 115 tauchte in der Vergangenheit immer wieder in der Serie auf. So spielte unter anderem das „Element 115“ im Zombiemodus eine wichtige Rolle, es wurde ein Song namens „115“ von Kevin Sherwood und Elena Siegman für den Call of Duty - Black Ops - Zombies Soundtrack veröffentlicht, es gab die „115-Generatoren“, sowie weitere Verweise durch Waffen, wie das Scharfschützengewehr L115A3.

Die 115 Spieler sollen durch weitere Anpassungen und Optimierungen erreicht werden und laut Vonderhaar eventuell in speziellen Events des Spiels zum Einsatz kommen. Call of Duty - Black Ops 4 wird ab dem 12. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.