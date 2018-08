GC 2018: Zum 10-jährigen Jubiläum erneute Steigerung bei Besuchern und Ausstellern

Eine knappe Woche gamescom, in der wir euch täglich und zeitnah unter anderem von unseren zahlreichen Eindrücken vor Ort berichtet haben, liegt hinter uns. Zum Ende der Kölner Groß-Veranstaltung ziehen die Organisatoren wie immer ein Fazit und geben in Zuge dessen offizielle Zahlen zu den Besuchern und Ausstellern bekannt.

Zum 10-jährigen Jubiläum wurden demnach rund 370.000 Besucher gezählt, was im Vergleich zu den letzten Jahren abermals eine Steigerung bedeutet (2016: 345.000, 2017: 355.000 Besucher). Ebenfalls ein Bestwert stellt die Anzahl der Fachbesucher dar: Fanden im vergangenen Jahr circa 30.700 von ihnen ihren Weg nach Köln, waren es auf der diesjährigen gamescom um die 31.200 Fachbesucher. Die Zahl der Aussteller stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, was anders ausgedrückt 1.037 Unternehmen bedeutet.

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes, der als Träger der gamescom fungiert, fasst die diesjährige Veranstaltung mit dem Motto „‚Vielfalt gewinnt“ wie folgt zusammen:

Auch im zehnten Jahr geht die Erfolgsgeschichte der gamescom weiter: Weltpremieren zur Eröffnung und ein Plus bei den Aussteller- und Besucherzahlen unterstreichen die große Relevanz und Attraktivität der gamescom bei Gamern und der Games-Branche. Wie stark Games mittlerweile als Wirtschaftsfaktor, Innovationstreiber und Kulturgut wahrgenommen werden, wird nirgends so deutlich wie auf der gamescom: Kein anderes Event weltweit deckt so viele Facetten von Games ab.