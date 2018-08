GC 2018: Anno 1800 gespielt, Crew-Mitglieder verkuppelt

PC

Das kommende Anno sieht nicht nur klasse aus, sondern hat einige Neuerungen zu bieten. So bleiben alle fünf Bevölkerungsstufen wichtig, und man kann auch „böse“ spielen.

Anno 1800 ab 50,39 € bei Green Man Gaming kaufen.

Anno 1800 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisofts Anno 1800 entsteht einmal mehr bei Blue Byte Mainz, erscheinen soll es am 26. Februar 2019. Es ist natürlich nicht deshalb im ersten Jahr des 19. Jahrhunderts gesiedelt, weil die Quersumme das Serienerfordernis „9“ erfüllt. Nein-nein-nein! Vielmehr sei es das ideale Setting für ein Anno-Spiel, das den Aufbau eines Reichs, technologische Fortschritte, Handel und Diplomatie vereine.

Europa: fünf Bevölkerungsstufen, Neue Welt: zwei

Man spielt sowohl in Europa (dort gibt es fünf Bevökerungsklassen) als auch in der Neuen Welt (zwei). Als grundlegende Neuerung wird es nicht mehr zum Erfolg führen, möglichst alle Bürger in den höchsten „Tier“, also 5, zu bringen: Jede Bevölkerungsstufe bleibt in jeder Partie wichtig, da man anders keine Bauern oder Arbeiter mehr hat. Reiche Bürger verdingen sich halt eher selten in einer Fabrik.

Was mir positiv aufgefallen ist: der sehr große Wuselfaktor auf der zoomenden Karte. Nicht nur, dass überall Bürger herumlaufen, sie „nutzen“ auch die jeweiligen Etablissements, etwa Kneipen. Überhaupt ist die Grafik sehr knuffig, egal ob wir über idyllische Wälder (bevor wir sie für unsere Fabriken roden...) fliegen mit der Kamera oder uns Produktionsbetriebe aus der Nähe ansehen. Selbst der schwarze Qualm aus Industrieschloten hat etwas pittoreskes...

Das Bauen und die Gebäuderadien scheinen identisch zu den letzten Annos zu funktionieren: Über eingeblendete Radien oder grün gefärbte Straßen (nach wie vor wichtig, um Gebäude an die Stadt „anzuschließen“) sehen wir, wie weit etwa der positive Einfluss eines Hospitals reicht. Übrigens ist nicht mehr die Glückseligkeit der Bürger wichtig für unseren Fortschritt: Wer möchte, kann seine Bevölkerung auch eher schlecht behandeln – auch wenn sie unglücklich sind, können wir weitere Tier freischalten, solange ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Diese Trennung macht es möglich, auch als Diktator zu spielen, wenngleich unzufriedene Einwohner zu Streiks neigen.

Multi-Modul-Bauten und Expeditionen

Es wird zwei neue „Multi-Modul-Bauten“ geben, den Zoo und das Museum. Bei beiden entscheidet ihr beliebig, welche Module (also etwa Gehege oder nachgebaute Tempel) ihr andockt. Die Tiere oder Exponate müsst ihr allerdings erst finden. Dazu dienen die neuen Expeditionen.

Diese könnt ihr von Zeit zu Zeit starten. Ihr teilt der Expedition ein Schiff zu, das je nach Größe unterschiedlich viele Slots hat. Dann sucht ihr unter eurem „Inventar“ einen Kapitän aus und füllt die Slots, etwa mit weiteren NPCs (die die Moral der Expedition beeinflussen, was wiederum quasi die Hitpoints sind) oder auch mit Gütern. Dann schickt ihr die Unternehmung los, das Schiff fährt Richtung Kartenrand, von dan an existiert die Expedition nur noch als Infofenster. Von Zeit zu Zeit solltet ihr euch um sie kümmern und in Multiple-Choice-Event (wohl bis zu fünf pro Expedition) die richtigen Entscheidungen treffen – wobei euch viele Optionen nur zur Verfügung stehen, wenn ihr den richtigen NPC dabei habt.

Ein Beispiel: Einige meiner Crewmitglieder verlieben sich in Eingeborene, wollen diese mit nach Hause nehmen, was dem örtlichen Häuptling so gar nicht gefallen mag. Überzeugen wir ihn, lassen wir die Verliebten zurück? Und was lassen wir zurück, wenn wir nun auch noch die eingeborenen Herzensdamen aufs Schiff packen wollen? Am Ende der Expedition gibt es dann eine Belohnung, beispielsweise einen Delphin für meinen Zoo (dem ich natürlich das richtige „Gehege“ bauen muss) oder ein neues Exponat fürs Museum.

See-, aber wohl keine Landschlachten

Von den Seeschlachten, die es in Anno 1800 geben wird, konnte ich zwar nichts sehen in der von mir heute auf der Gamescom angespielten Demoversion, aber das mag auch daran liegen, dass ich nicht lange genug spielte. Meine Schiffe anwählen, sie herumschicken oder auch Patrouillenpunkte abfahren lassen, ging aber bereits.

Ich spielte leider viel kurz und mit einer bereits ganz gut ausgebauten Stadt, kann also nichts über die Anfangsphase sagen. Aber ich baute fröhlich vor mich hin, wertete Gebäude auf oder verlegte andere. Das alles machte einen sehr durchdachten Eindruck, viele Infos warten direkt dort, wo man sie braucht, und das ganze Spiel strahlt ein positives „Du willst mich spielen“-Ambiente aus.