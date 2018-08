GC 2018: Anthem angespielt – Viel geflogen, sicher gelandet

PC XOne PS4

Lahmer Destiny-Abklatsch oder eigenständiges Actionspektakel? Wir konnte Anthem auf der Gamescom 2018 anspielen und berichten über das Flugsystem, die Kämpfe und unsere sonstigen Eindrücke.

Die einen erwarten es mit großer Spannung, die anderen halten es für einen lauen Destiny-Aufguss. Das neue Bioware-Spiel spaltet die Gemüter. Auf der Gamescom 2018 konnte ich das Anthem ausführlich anspielen und kann schon jetzt sagen, dass sich die Konkurrenz von Activision warm anziehen muss.

Es sind gleich mehrere Dinge, die mich an Anthem überzeugen. Zu allererst wäre da das Bewegungsrepertoire. Kann ich in ähnlichen Titeln lediglich laufen, ausweichen und (hier und dort auch mal im Doppelsprung) hüpfen, sind die Exosuits sämtlicher Helden mit einer Flugfunktion ausgestattet. Drücke ich im Sprung die A-Taste, fliege ich gleich nach vorne los, kann mit dem rechten Stick die Richtung bestimmen und mit dem linken Stick das Tempo regulieren. Mit einem Druck auf den rechten Stick wechsle ich in den Schwebemodus und kann nun auch schießen, was mir während des Flugs – vermutlich auch aus Balancinggründen – verwehrt bleibt. Mit der A-Taste wird der Flugmodus wieder verlassen.

Das gesamte Flugsystem geht gleich in Fleisch und Blut über, präzise Manöver gelingen mir in aller Regel schon im ersten Versuch. Trotzdem fügt das Gleiten durch die Lüfte Anthem eine gewisse Komplexität hinzu, und das sowohl in direkter als auch in indirekter Weise. Bei eingeschaltetem Flugmodus überhitzt euer Exosuit nämlich mit der Zeit. Legt ihr nicht selber eine Pause ein, kommt es zur Zwangspause. Darüber hinaus ist aber auch das Leveldesign stark an die Funktion angepasst: Wo sich die Arenen in Destiny beispielsweise maximal über wenige Meter Höhe erstrecken, geht es in Anthem häufig richtig hoch hinaus. Flüge mit einem Unterschied von geschätzt 50 Metern oder mehr waren in meiner Demomission jedenfalls keine Seltenheit.

Das wiederum hat zur Folge, dass ich – zumindest beim ersten Anspielen – Probleme mit der Orientierung hatte. Es gibt zwar diverse Mapmarker, die auch direkt im Spiel angezeigt werden, trotzdem kann man in den weiten Landschaften von Anthem schnell die Übersicht verlieren. Gleichzeitig den Überblick über diverse Statuswerte wie die aktuelle Temperatur des Anzugs und die Munitionsreserven zu halten, wird ziemlich sicher etwas Einübung erfordern.

Allerdings bin ich nach einer kurzen Einführung durch einen Entwickler auch gleich irgendwo im Spiel eingestiegen, im fertigen Spiel wird es diesbezüglich ein Tutorial geben, das mich hoffentlich langsam an die Spielmechaniken heranführt. Und trotz aller Problemchen bei der Orientierung spielt sich Anthem alles in allem einfach fantastisch. Die Flüge mit dem Exosuit steuern sich genau und vor allem flüssig, die Übergänge zwischen Fliegen, Laufen und Tauchen (auch das in einer Art Flugmodus) gehen Hand in Hand ohne jegliche Pause beim Spielfluss.

Auch die Schießereien spielen sich exzellent und (zumindest fast) auf Destiny-Niveau. Die Käfer und sonstigen Kreaturen auf dem fremden Planeten aufzumischen, sorgt im Team für enorm viel Laune. Die größeren Brocken wie ein Elite Enforcer, der nur auf seiner Rückseite wirklichen Schaden nimmt, erfordern zudem Teamplay. Im Fall des Enforcers bietet es sich etwa an, im Schwebemodus mit mehreren Spielern um ihn herumzukreisen, sodass sein Flammenwerfer uns nicht mehr erreichen kann. Zudem gibt es auch echte Teamaktionen. Der Ranger-Exo besitzt beispielsweise Eisgranaten. Frieren wir damit kleinere bis mittelgroße Gegner ein, kann der schwere Colosso von einer höheren Plattform aus einen tödlichen Sturzangriff starten.

Wenig sagen kann ich bisher zu den Exosuits. So durfte ich mich in der Demo nicht für einen Anzug meiner Wahl entscheiden, sondern musste mit dem ausbalancierten Ranger vorliebnehmen, der neben der Eisgranate auch einen Energy Pulse sowie als Superwaffe eine mächtige Rakete besitzt. Auch die Qualität der Missionen lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. In unserem Auftrag mussten wir etwa mehrere Echoes genannte Artefakte sammeln, um damit eine riesiges Relikt zu zerstören.

Mächtig was auf dem Kasten hat Anthem erwartungsgemäß in technischer Hinsicht. Die Power der Frostbite-Engine macht sich voll und ganz bemerkbar und zaubert ein Effektfeuerwerk auf den Bildschirm, das sich gewaschen hat. Ob Detaildichte oder Texturqualität – in der PC-Version gibt sich Anthem jedenfalls kaum eine Blöße. Lediglich bei der Zerstörungsfähigkeit der Umgebung bleibt es hinter den Fähigkeiten der Engine zurück.