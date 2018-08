GC 2018: X4 Foundations von Bernd Lehahn erklärt: Wichtigste Neuerungen

PC

Mit ein klein wenig gemischten Gefühlen – X3 Rebirth war bekanntlich für lange Zeit nach Release eine Bug-Katastrophe – ging ich in die Vorstellung von X4 Foundations. Und wollte im Laufe der Vorführung (ein Trailer plus viele Erklärungen) von Serienvater Bernd Lehahn wissen: Was ist da eigentlich schiefgelaufen bei X3 Rebirth, und hat er die internen Arbeitsmethoden jetzt vielleicht geändert? Direkt geantwortet hat Bernd nicht, aber darauf hingewiesen, dass an X3 Rebirth insgesamt sieben Jahre gearbeitet worden wäre, weil man technisch bei Null habe anfangen müssen.: „Die ersten zwei Jahre haben wir nur Code gesehen, kein Spiel!“ Jetzt hingegen habe man auf dieses Fundament aufbauen können und schon sehr früh den ersten spielbaren Protoypen gehabt.

1. große Neuerung: Nahtlosigkeit

Was aus seiner Sicht die wichtigsten Neuerungen von X4 sind? Zum einen das nahtlose Aussteigen aus dem Schiff, um zum nächsten zu laufen und dort wieder einzusteigen. „Das ist vor allem nützlich, wenn man verschiedene Schiffe kombiniert, etwa mit einem kleineren Schiff auf einem ‚M‘-Schiff (sofern es einen Hangar hat) landen. Oder mit einem ‚M‘-Schiff auf einem großen ‚L‘ oder ‚XL‘-Trägerschiff. Nahtlos heiße aber auch: Es gibt nirgends Ladepausen.

Wenn man irgendwo landet, soll sich das Geschen außerdem auf die unmittelbare, sehr viel vollgestopftere Umgebung beschränken. Man soll also nicht mehr, wie bei X3 Rebirth, durch ewig lange Gänge laufen, um irgendwo den richtigen Ansprechpartner (zumeist Händler) zu finden. Überhaupt: Der Handel wurde wieder „aufs Schiff verlegt“. Offensichtlich hat man bei Egosoft auf das Feedback der Fans gehört...

2. große Neuerung: Interaktive 3D-Sternenkarte

Die zweite große Neuerung laut Lehahn: die neue, interaktive 3D-Karte des Universums. In dieser kann man einerseits „fast wie in einem RTS“ seine Flotten und sonstigen Besitztümer kontrollieren, etwa Waffen austauschen oder auch neue Crews bestimmen (sofern das Schiff zum Beispiel auf einer Raumstation gedockt ist). Außerdem filtert man hier Angebote, greift quasi grafisch auf die vielfältigen Informationen über das eigene Handelsimperium zu, statt sich durch ellenlange Text- und Zahlenlisten zu quälen. Auch der Basisbau, bei dem man eigene Raumstationen konstruieren (und nach Bau begehen) kann, findet hier statt.

Ansonsten wird wieder die von Serienfans geliebte Mischung aus Raumkämpfen (wieder mit unterschiedlichsten Schiffen statt nur in einem eigenen, wie in X3 Rebirth), Handel und Wirtschaftsmanagement geboten. Man kann an verschiedenen Stellen der Spielwelt starten, und wird entsprechend andere Herausforderungen erleben. Die Missionen sollen modularer aufgebaut sein, auf eine epische Hauptstory will Lehahn verzichten. Dennoch gibt es eine (relativ) kurze, die einerseits als Tutorial dient, andererseits auch eine wichtige Funktion freischaltet.

Aber lassen wir doch Bernd Lehahn selbst zu Wort kommen: „Was nie so richtig gut funktioniert hat bei uns waren große epische Stories. Das verträgt sich nicht so gut mit dem Sandbox-Aspekt unserer Spiele. X4 hat viele Missionsketten, die oft von den Fraktionen ausgehen — etwa durch Kriege bedingte. Das führt zu freier strukturierten Missionsketten. Dennoch gibt es eine kleine Kernstory, die sich um Forschung im ‚Headquarter‘ und Teleportation dreht. Man kann sich dann nach Absolvieren selbst überall hin teleportieren, ebenfalls über die Karte.“

Es wird laut Lehahn vier bis fünf Stunden dauern, „wenn man sich ranhält“, diese Kernstory durchzuspielen. Wenn man also „nur“ Sandbox spielen will, aber dabei das Teleport-Feature nutzen möchte, muss man diese Zeit in die Hauptstory investieren.

Noch dieses Jahr soll X4 erscheinen und zum Release drei Völker bieten, jeweils mit eigenen Fraktionen. Einige Völker kommen dann später nach, als kostenpflichtiger DLC. Aktuell handele es sich bei X4 um eine „stabile Beta“.