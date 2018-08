GC 2018: Weitere 50 Minuten mit Cyberpunk 2077

PC XOne PS4

Noch mal angeschaut habe ich mir heute auf der Gamescom Cyberpunk 2077. Und es war auch im Wesentlichen dieselbe ausführliche 50-Minuten-Demo, mit kleinen Unterschieden (und Dingen, die mir nun erst aufgefallen sind). Im Unterschied zur E3-Fassung ist V (wird „Wie“ gesprochen) dieses Mal ein Mann – im Editor übrigens mit verpixeltem Prokreationsorgan, beim weiblichen Modell sind bereits die Brüste verpixelt. Der weitere Look lässt sich wirklich sehr detailliert bestimmen, allein fünf Schiebeschalter bestimmen die Feinheiten Gesichts, dazu kommen die üblichen Farben und weitere Individualisierungen wie Tattoos und Narben.

In der Demo wurde uns live fast dieselben Szenen wie auf der E3 vorgespielt, aber teils eben schon anders verlaufen. Es waren neue Beleuchtungseffekte und Gesichtsanimationen zu bestaunen, andere Details wie heruntertropfendes Wasser mögen schon in der E3-Fassung gewesen, mir damals aber nicht aufgefallen sein.

Ich habe die zweite Chance genutzt, mir das in Rot und Hellblau gehaltene Interface anzusehen. Das ist an sich löblich reduziert, gibt aber dennoch alle wichtigen Infos preis. Rechtsoben steht die Aufgabe, in der Mitte oben ist eine Kompassleiste, linksoben stehen (nur im Kampf) Hitpoints und Stamina? oder mit wem wir gerade per Sprechfunk verbunden sind (T-Bug, unser weiblicher „Handler“). Hier wählen wir auch andere Kontakte an, die für die Mission relevant sind. Der Weg zum Ziel oder Interaktionsmöglichkeiten und NPCs werden in Rot eingeblendet, Gespräche von NPCS blau untertitelt. Aber nun zum „an sich“: Wenn viele NPCs, Gegner, Gegenstände in der Nähe sind, flimmert schon ganz schön viel roter Text über den Bildschirm oder an dennen Rand.

Was auch neu sein könnte in der aktuellen Fassung: An die orange leuchtenden Augen von V kann ich mich von der E3 nicht erinnern, auch aus dem Fenster haben wir bei der damaligen Demo, glaube ich, nicht geschaut – der Blick geht von dem Megakomplex, in dem unser Appartment ist, über Night City hinweg. Hey, es ist Cyberpunk 2077, da bin ich auch für Winzigkeiten dankbar, die ich euch mitteilen kann!

Abermals rüsten wir uns in unserer Waffenkammer aus und entscheiden uns dann für eine Jacke. Im GTA-Style bekommen wir sie quasi direkt in der Spielgrafik zur Auswahl angeboten, eine Einblendung verrät uns die Stats, die sie verbessert. Ähnlich läuft das bei einem Waffenhändler, dessen Inventar direkt außen am Shop in Leuchtschrift aufgeführt wird. Oder bei Vick, dem Upgrade-Doktor, auch da wählen wir die Verbesserungen von einer Wand aus statt aus einem Textmenü, verlassen also nie die Spielwelt. Und auch beim Autofahren werden die MPH quasi als HUD auf der Scheibe angezeigt.

Was mir ebenfalls aufgefallen ist, egal ob das nun neu war oder nicht, sind sehr detaillierte Schatten auf den Körpern und Gesichtern, etwa von Bäumen in der Nähe. Aber wo ich gerade von „neuen Facial Animations“ schrieb: Just der Bart von Dexter DeShawn, unserem Auftraggeber in der Demomission, wirkt ähnlich überzeugend angeklebt wie von billigen Nikolaus-Verkleidungen, nur besser gestutzt und in Schwarz. Naja, kann ja noch besser werden. Ob ein Bart aber eine Facial Animation ist? Ach, aber das ist auf jeden Fall eine: In einer Szene, wo uns Agenten gegen einen Wagen drücken, sehen wir blaue Animationen in der Pupille des auf uns mit der Pistole zielenden Agenten. Also keine Spiegelung, sondern er hat eine irgendwie veränderte Pupille, die diesen Effekt erzugt.

Wo sich, glaube ich, auch etwas getan hat, ist auf der Straße, zumindest sahen wir mehr Szenen von dort. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Leute (angeblich hat jeder seinen eigenen Tagesablauf). Einmal kommen wir an einer laufenden Tatort-Untersuchung vorbei, ein blaues Hologramm zeigt dabei das Opfer innerhalb des abgesperrten Bereichs an. An einer anderen Stelle regnen virtuelle Kirschblüten (ebenfalls Hologramme) von einer dekorativen Baum-Installation herab, nach einigen Metern Flug verschwinden sie. Daneben gibt es ölig-fettige Straßenfood-Buden. Wirklich überzeugend, und das schon am Tag!

Immer noch nicht ganz kapiert habe ich, wie wir gleichzeitig das Auto fahren und mit beiden Händen aus dem Cockpit feuern können, aber vielleicht bin ich nur zu doof. Überwiegend scheint man den Wagen aus der Außenperspektive zu steuern.

Gespannt war ich, wie der Hauptteil der Mission, in der Nahrungsfabrik bei der Maelstrom-Gang ablaufen würde. Dieses Mal, so fordern es etliche Zuschauer und meine Wenigkeit, verraten wir Royce, dem Boss der Maelstrom-Gang, dass unser Credit-Chip der Agentin „verseucht“ worden ist. Die Gangmitglieder untersuchen den Chip danach in einer „Quarantine-Station“, verstehen den Plan der Agentin, und sind uns dankbar. Wir bekommen den Bot und dürfen gehen. Komischerweise entscheidet sich aber der Vorspieler, ihnen die Credits nicht zu geben, sodass es doch wieder zum Kampf kommt – und der effektive Unterschied zur E3-Demo an dieser Stelle aus einigen wenigen geänderten Dialogzeilen besteht. Ob das aus dramaturgischen Gründen geschah oder weil die Demo nicht mehr enthält oder weil die Wahlfreiheit im Spiel doch nicht so hoch ist? Ich tippe auf ersteres und halte letzteres für unwahrscheinlich, aber wissen kann ich es nicht.

Was mir noch auffiel: Das Inventar in Cyberpunk 2077 hat ein halbes Dutzend Ausrüstungsslots wie „Head“ oder „Jacket“. Waffen können wir mindestens vier gleichzeiitg haben und zwischen ihnen umschalten im Kampf. Vermutlich aber mehr, und es werden nur vier gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt beim Durchschalten.

Am Ende noch eine echte „Neuerung“: Beim Verlassen der Fabrik ist es Nacht in Night City, was nun wirklich nicht schlecht aussieht. Hinten leuchten Wolkenkratzer, alles sieht noch mal eine Spur atmosphärischer aus. Nur weshalb ein „Unknown Coporate“ (-Mitarbeiter) seinen Schirm aufspannt, will sich mir nicht erschließen: Zu regnen scheint es in diesem Moment nicht.

So viel meine erneuten Eindrücke zum Spiel, das ich nach wie vor sehnlichst erwarte.