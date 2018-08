GC 2018: The Surge 2 – Schneller, größer und wohl mit Koop-Modus

PC XOne PS4

Mit dem ersten Teil von The Surge eiferte Deck13 Dark Souls nach, bewies aber deutlich mehr Eigenständigkeit als der „Vorgänger“ Lords of the Fallen. Das Sequel zum SF-RPG bietet vor allem mehr Waffen und Bosse und sehr wahrscheinlich auch einen Koop-Modus.

So sehr ichauch mag, bleibt für michdas bislang beste RPG der Japaner. Das liegt aber nicht nur am Setting, sondern besonders auch am erheblich schnelleren Kampfsystem, bei dem ich einerseits stärker auf Tuchfühlung gehen muss, Attacken jedoch gezielt ausweiche, anstatt sie irgendwie abzublocken. Das Frankfurter Entwicklerstudio Deck13 geht miteinen ähnlichen Weg. Zwar kann ich nun manuell Angriffe aus allen vier Richtungen manuell blocken, Geschwindigkeit und Präzision spielen aber auch hier eine größere Rolle als im Vorgänger aus dem Jahr 2017. Das gilt nicht für sämtliche Waffentypen im Spiel, aber gerade die neuen Kategorien mit kleineren Zweihandwaffen sind meinem Eindruck nach noch ein wenig impulsiver als mit den Klauen im Vorgänger.Zugleich weitet Deck13 aber auch die taktischen Optionen und die Bedeutung der Implantate aus. Umgebungsscans um getarnte Gegner bereits im Vorfeld aufzudecken gehören genauso dazu wie ausgeweitete Umgebungsnutzung. Die teils dschungelartige Umgebung der Quarantäne-Stadt Jericho biete mit tiefen Schluchten jedenfalls offenkundig deutlich mehr Raum als die Fabrik im ersten. Wie sehr die Vielfalt der Spielwelt mit dem neuen Schauplatz steigt, kann ich noch nicht vollständig einschätzen. Die bisweilen große Monotonie des Vorgängers wird sich aber aller Voraussicht nach nicht wiederholen. Die Suche nach dem richtigen Pfad ins nächste Gebiet dürfte davon aber kaum betroffen sein, nur dass sie in The Surge 2 nicht bereits daran scheitern kann, weil es nur wenige besonders markante Orientierungspunkte gibt.Aber generell ist Deck13 bewusst, welche Elemente am ersten Teil kritisiert wurden und geht jeden davon konsequent an. Ähnlich wie schon in der Erweiterungwird es mehr Story und NPC-Begegnungen geben. Ob die Geschichte dennoch eher Beiwerk bleibt oder sogar maßgeblich zur Motivation beiträgt, bleibt jedoch abzuwarten. Den Übersichtsproblemen in den teils engen Korridoren begegnen die Hessen dadurch, dass alles ein wenig ausladender ist. Auch die Anzahl der Bossgegner erhöht Deck13 auf die doppelte Anzahl, auch wenn The Surge 2 damit wie gehabt weniger bietet als das Vorbild. Am Ende aber ist für mich die Qualität der Bosskämpfe entscheidender. Die im ersten Teil fand ich ziemlich abwechslungsreich und kreativ, von daher mache ich mir darüber keine Sorgen.Gespannt bin ich darauf, ob es am Ende einen Koop-Modus geben wird. Noch wollen die Macher ihn nicht offiziell bestätigen. Aber die Antwort von Lead Game Designerlegt mehr als nahe, dass er fest zum Plan von Deck13 gehört. Da man in The Surge 2 seinen eigenen Charakter bastelt, wäre die Grundvoraussetzung dafür im Gegensatz zum ersten Teil vorhanden. Interessant wird allerdings sein, ob die Entwickler hier eine pfiffige neue Idee haben oder der Koop-Modus am Ende näher an einer Kopie des Systems aus den Souls-Spielen ist. Womit ich persönlich rechne ist aber, dass es lediglich ein positives Zusammenspiel geben wird, also keine feindlichen Invasionen in die Welt anderer Spieler. Ich persönlich finde einfach, dass das nicht so richtig zu einem Spiel wie The Surge 2 passen würde. Aber noch weiß ich nichts, von daher heißt es abwarten und Tee trinken. Das Spiel selbst soll wie gehabt im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.