GC 2018: Through the Darkest of Times: Wieso der Hitlergruß wichtig ist

PC MacOS

Wird Through the Darkest of Times ein oberlehrerhaftes „Serious Game“, das öden Geschchtsunterricht durch ein ödes Spiel ersetzen will? Oder etwas anderes? Womöglich sogar ein tolles Spiel?

Auf der Gamescom 2018 habe ich mich mit Jörg Friedrich getroffen, der zusammen mit Sebastian Schulz das Berliner Studio Paintbucket Games darstellt. Ihr für Herbst nächsten Jahres geplantes Through the Darkest of Times haben wir bereits mehrfach erwähnt (keine Hakenkreuze erlaubt, nun doch Hakenkreuze erlaubt), jetzt konnte ich mir das Spiel endlich einmal ansehen.

Die Vorgeschichte

Jörg war zuletzt bei Yager Creative Director und hat an Spec Ops - The Line mitgewirkt, doch er wollte wieder selbst ein Spiel enwickeln statt „vor allem Politik zu zwischen Entwicklern und Publisher zu betreiben“. Das Konzept zu dem charakterbasierten Strategiespiel hatte er bereits früher in Grundzügen entwickelt, doch Ende 2016/Anfang 2017 fühlten sich er und Sebastian Schulz „geschockt vom Zustand der Welt. Wir fragten uns: Was machen wir als Spieleschaffende eigentlich, was können wir tun?“ Ihr Konzept haben sie dann im Oktober 2017 beim Medienboard Brandenburg eingereicht, das ihnen daraufhin Fördermittel zukommen ließ.

Wieso haben die Beiden ausgerechnet die NS-Zeit als Thema gewählt? Jörgs Antwort: „Wenn man den Nationalsozialismus nur aus Spielen kennt, denkt man vermutlich, das waren schon irgendwie die Bösen, aber sie hatten auch ziemlich schicke Uniformen und gute Panzer! Das wollten wir ändern.“ Er erklärt weiter, dass ihn ein Buch über unbekannte Widerstandsgruppen im Dritten Reich fasziniert habe: Weil diese Gruppen oft aus ganz unterschiedlichen Charakteren bestanden, anderen politischen Überzeugungen anhingen, und oft eher aus persönlicher Bekanntschaft heraus ein gemeinsames Ziel verfolgten, als dass sie beispielsweise in derselben Partei gewesen wären.

Hitler wird Kanzler, die Widerstandsgruppe formiert sich

Das Spiel Through the Darkest of Times beginnt im Frühjahr 1933 mit Hitlers Ernennung zum Kanzler. In mehreren Kapiteln, zwischen denen es größere Zeitsprünge gibt, spielt man rundenweise; jede Runde entspricht einer Woche. Historische Ereignisse, etwa das Ermächtigungsgesetz oder die „Reichskristallnacht“, finden zu den jeweiligen Terminen statt.

Wir suchen uns drei (prozedural generierte) Charaktere aus, können sie aber, bis auf das Aussehen, nicht direkt konfigurieren. Beispielsweise war das bei meinem Anschau-Termin eine Elise Grobe, 29 Jahre alt, Textilarbeiterin, katholisch-konservativ. Es kann aber sein, dass ein Charakter beispielsweise jüdischen Glaubens ist oder homosexuell – das erfahren wir dann, mitsamt der damit verundenen Probleme im Nazistaat, erst später.

Auch wenn wir auf einer schematischen Karte Berlins spielen, besteht die eignetliche Karte aus Figuren und Schauplätzen, mit oder an denen wir interagieren können. Bis zu fünf Widerstandskämpfer können wir in unserer Gruppe haben, es können aber auch wieder welche verloren gehen. Innerhalb des Zeitrahmens (im ersten Kapitel beispielsweise ist das der 10. Juli 1933) müssen wir bestimmte Vorgaben erfüllen, im Beispiel „100 Unterstützer“ gewinnen. Schaffen wir das nicht, löst sich die Gruppe auf.

Zu Beginn haben wir wie gesagt eine Dreiergruppe. Jedes Mitglied hat eine Loyalität zur Gruppe, ohne dass wir den exakten Wert wüssten. Es kann zu Verrat kommen oder auch einfach zum Austritt aus der Gruppe. Jede Figur kann pro Woche eine Aktion durchführen, etwa im Freundeskreis nach Unterstützern suchen oder Flugblätter drucken oder ein SA-Lokal observieren, weil dorthin Leute verschleppt werden. Die Aktionen kosten so gut wie immer Moral, selbst wenn sie erfolgreich sind. Darum sollten wir ab und zu auch Nicht-Widerstandsaktionen durchführen, etwa zusammen eine Lesung besuchen.

SA-Männer auf der Berlinkarte zeigen, wo Aktionen gerade riskanter sind. Außerdem spielt die Gestapo eine Rolle. Die „Geheime Staatspolizei“ sammelt Informationen über die Widerständler. Werden wir beispielsweise bei einer Aktion gesehen, kann das in einem späteren Verhöhr gegen uns verwendet werden. Zudem gibt es Multiple-Choice-Situationen: Entscheide ich mich beispielsweise, einem von Braunhemden bedrohten alten Mann zu helfen, oder suche ich das Weite?

Den Nazis das Handwerk legen

Anfangs, so Jörg Friedrich, sei das einzige Spielziel gewesen, möglichst lange durchzuhalten, ohne aber der Geschichte eine entscheidende Wende geben zu können. Doch just Historiker, die das Projekt als Interessierte verfolgen, hätten auf zahlreiche Situationen hingewiesen, in denen der Aufstieg der Nazis doch hätte gebremst werden können, hätten sich Beteiligte anders entschieden oder wären die Würfel des Schicksals anders gefallen. Friedrich führt als Beispiel ein Interview Franz von Papens (des damaligen Vizekanzlers unter Hitler und Vertreter der Konservativen in der Regierung) an, in der dieser durch die Blume angekündigt habe, Hitler das Handwerk zu legen. Die Zeitung war schon gedruckt, wurde dann aber von den Nazionalsozialisten einkassiert, bevor sie erscheinen konnte. Ein zweites Beispiel, das uns Jörg Friedrich nennt: „Es gab Pläne von Polen und Frankreich, in Deutschland einzumarschieren, sollte Hitler an die Macht kommen.“

Das Projekt ist noch längst nicht fertig, nichts ist in Stein gemeißelt, aber: „Wir experimentieren gerade damit, dass man die Geschichte durch die eigenen Handlungen verändern kann. Das würde durch spezielle Unterstützer geschehen, die bestimmte Plots freischalten.“ Eine „plumpe Lösun“g nach dem Motto „Wir erschießen Hitler“ soll es aber nicht geben. Die Möglichkeit, schon früh das Spiel zu gewinnen, hingegen schon.

Wieso Hakenkreuze wichtig sein können

Ich habe Jörg Friedrich natürlich auch zur Thematik „Verfassungsfeindliche Symbolik“ befragt. Er weiß nach eigenen Worten nicht, ob Through the Darkest of Times eine Rolle bei der jüngsten Entscheidung der USK gespielt hat, in Ausnahmefällen Hakenkreuze und Co. in Spielen zuzulassen. Und weiter: „Wir sind da ziemlich naiv drangegangen und dachten, notfalls lassen wir die Hakenkreuze weg. Sie spielen auch gar keine so entscheidende Rolle. Doch es geht ja nicht nur um Hakenkreuze, sondern auch um den typischen Gruß ‚Heil Hitler‘ oder den Führergrup, also den ausgestreckten Arm. Und da haben wir kapiert, dass es unser Spiel schon beeinflusst, wenn wir die Symbolik nicht haben.“

Er beschreibt die Szene, die seinem Partner und ihm endgültig klar gemacht habe, dass ihr Spiel unter dem Paragraphen 218 leiden würde, und zeigt sie mir auch: Es ist eine – wie alles im Spiel abstrahierte – Darstellung der Bücherverbrennung. Hinten rechts steht eine Figur, die Erich Kästner darstellen soll, in der Bildmitte flackert ein großes Feuer, und im Vorderung steht ein Nazi-Student, der den rechten Arm zum Hitlergruß hochreißt. „Da wurde uns klar, das geht ja gar nicht. Aber ohne den NS-Mann war da nur noch irgendein Lagerfeuer. Die ganze Szene funktioniert nicht. Schließlich zoomten wir stark an das Bild ran, aber das war nur eine Notlösung.“

Wird Through the Darkest of Times ein gutes Spiel? Ich habe keine Ahnung. Der Grafikstil spricht mich nicht sonderlich an, das „Gruppenmanagement“ hingegen schon. Mir könnte aber im tatsächlichen Spiel zuviel Ungewissheit sein, ich mag dann schon genaue Zahlenwerte haben, die einen Charakter beschreiben, aber genau die wollen uns Paintbucket Games in vielen Fällen vorenthalten. Auf jeden Fall werde ich das Spiel im Auge behalten.