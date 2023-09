Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Technik-Check – Nextgen vs PC mit DLSS 3.5

Teaser Hagen nimmt euch mit durch die Straßen von Dogtown, um einen Blick auf die Konsolen-Ports von Phantom Liberty zu werfen und die Verbesserungen von DLSS 3.5 in Cyberpunk 2077 zu demonstrieren.

Grafik: Nvidia GeForce RTX 4090

CPU: AMD Ryzen 9 7950X, 16x 4.50Ghz

Mainboard: Gigabyte Aorus Elite X, AMD X670

RAM: 64 GB DDR5-5200 CL40 Corsair Dominator

Festplatte: 2 TB NVMe WD Black SN770

Wasserkühlung von EK-Quantum mit EK-CryoFuel Acid Green

mit Gehäuse: Corsair 5000 D Airflow

Lüfter: 10 x Light Loop LL 120 RGB

hat nicht nur mit Phantom Liberty (im Test ) eine große, spielenswerte Erweiterung erhalten, dazu kam mit Patch 2.0 eine signifikante Überarbeitung von Cyberware, Skilltrees, Kampf-Flow und nicht zuletzt Fahndungssystem. Doch das war auch noch nicht das letzte Ass im Ärmel von CD Projekt RED. Das Entwicklerstudio hat sich wieder mit Nvidia zusammengetan und so unterstützt Cyberpunk 2077 in Version 2.0 auch die neueste Version der Nvidia-Technologie DLSS. Die größte Neuheit bei DLSS 3.5 ist dabei DLSS Ray Recreation – was es damit auf sich hat und wie damit viele Schönheitsfehler umschifft werden, die sonst aktuelle Raytracing-Effekte noch plagen, das stellt Hagen in diesem Technikvideo vor.Außerdem gibt es Einblicke in die Versionen für Xbox Series X und PS5 von Phantom Liberty, inklusive Vergleichsszenen. Auch beim PC-Gameplay hat sich Hagen überwiegend auf Areale in Dogtown konzentriert, das neue Areal aus Phantom Liberty.Das sind die Spezifikationen unseres MIFCOM-Testrechners:Viel Spaß beim Ansehen!