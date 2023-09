Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Teaser Anatol Locker und Jörg Langer stürzen sich mit einem frischen Charakter die erste Spielstunde von Phantom Liberty.

Fast drei Jahre nach Release vontut sich nochmal einiges in Night City. Mit Patch 2.0 wurden diverse Gameplay-Systeme wie die Skills und die Cyberware massiv überarbeitet, technisch erlaubt DLSS 3.5 Besitzern entsprechend potenter Hardware eine Spielwelt mit noch schönerem Ray Tracing zu erleben und natürlich gibt es endlich eine neue Story, Quests und weitere frische Inhalte mit der großen ErweiterungDie Hauptquest von Phantom Liberty führt Hauptfigur V in einen neuen Bezirk von Night City, der mit der Erweiterung ins Spiel findet: Dogtown. Die berüchtigte Stadt war schon vorher nicht frei von gefährlichen Pflastern, doch dieses neue Viertel setzt dem Ganzen die Krone auf. Abgeschottet vom Rest der Stadt, beherrscht von einem abtrünnigen Militär, teils in Trümmern, da nie die Spuren des sieben Jahre zurückliegenden Vereinigungskriegs beseitigt wurden. Wer nach Dogtown geht, hat keine andere Wahl oder will vom dort florierenden Schwarzmarkt profitieren.Dogtown werden nun auch unsere Stundenkritiker Jörg Langer und Anatol Locker das erste Mal betreten. Beide spielten am PC, Jörg mit Tastatur und Maus, Anatol dagegen mit Controller. Doch nicht nur beim Eingabegerät unterscheiden sich ihre Spielweisen in ihrer ersten Stunde mit Phantom Liberty deutlich. Wie immer könnt ihr die Highlights ihrer Spielsitzungen im Zusammenschnitt miterleben und am Ende erfahrt ihr die Antwort auf die Frage der Fragen: Werden sie in ihrer privaten Freizeit Phantom Liberty weiterspielen?Viel Spaß!