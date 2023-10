Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Jörgs erste Stunde Uncut

Teaser Die Luft in Dogtown ist nicht schwer wie Blei, sondern schwer von Blei, dass Doktor Jörg Rambo großzügig mit der Schwermetallspritze einimpft.

Nach der Stunde der Kritiker ist vor der Uncut-Stunde: Abonnenten sehen hier die vollen 73 Minuten (und 31 Sekunden, wer es ganz genau wissen will), die Jörg erstmals inverlebte. Ihr verpasst hier also keine Sekunde an Hochgefühlen beim Auflesen der Riesen-Maschinengewehre schwer gepanzerter Gegner, an panischem Hechten in die Deckung, an Orientierungslosigkeit im Blutrausch – es ist die volle Dosis Rambo-Jörg! Und vielleicht werdet ihr sogar überrascht, wie häufig Jörg in dieser SdK stirbt.Viel Spaß!