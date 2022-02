Cyberpunk 2077: Nextgen-Technik-Check mit PS5, Xbox Series X & PC 1.5

Teaser Lange hielt sich CD Projekt RED bedeckt bei der Nextgen-Fassung von Cyberpunk 2077. Nun wurde sie ohne große Vorwarnung veröffentlicht. Wir haben die Technik auf PS5 und XSX unter die Lupe genommen.

Als Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 für Konsolen erschien, war das Erlebnis auf der PS4 und Xbox One ein Trauerspiel, das auch viele großes Patches später durch das Ausmaß der Katastrophe verwunderte. Per Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony wurde die Fassung spielbarer, bot aber dennoch mehr oder weniger eine Erfahrung wie auf einem PC, der gerade so die Minimalanforderungen erfüllte.Nun hat Entwickler CD Projekt RED ohne offizielle Vorankündigung sowohl Patch 1.5 mit neuen Features und kostenlosen DLCs als auch die Fassungen für Xbox Series X|S und Playstation 5 veröffentlicht. Wir haben uns die Fassungen genau angesehen und zeigen euch im Video Vergleichsszenen von PS5, Xbox Series X und PC sowie die Unterschiede der Grafikmodi "Leistung" und "Raytracing".So viel sei gesagt: Cyberpunk 2077 hat nun eine würdige Konsolen-Fassung erhalten. Was die Spielerfahrung rundheraus fantastisch macht (Note 10.0), entnehmt ihr dem großen Test zu Cyberpunk 2077 von Jörg Langer, der nun ebenfalls eine Update zur Nextgen-Fassung erhielt Wie immer bei solchen Technik-Videos empfehlen wir Abonnenten von GG-Premium wärmstens unseren Hauseigenen Videostream, da Youtube die Darstellungstreue durch die dortige Kompression mindert.