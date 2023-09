Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Test+

Teaser CD Projekt erweitert Night City um einen großen Bezirk und demonstriert bei Story und Nebenquests seine Expertise für Geschichten und Inszenierung. Dazu kommen etliche große Spielmechanik-Neuerungen.

Dogtown ist ein besonderer Mix aus zerstörtem Protz und improvisiertem Leben auf einem ehemaligen Schlachtfeld. Das wurde nie aufgeräumt, da Colonel Hansen das Geld aus seinen Machenschaften offenbar nur in seinen Privatturm und seine Truppen investiert.

Willkommen in Dogtown

Wie wir Phantom Liberty getestet haben

Johnny ist von den neuen Entwicklungen ganz und gar nicht begeistert. Der Netrunnerin, die sich in seinen Relic hackt, traut er nicht über den Weg und vom Militär der NUSA und dem Geheimdienst FIA hält erst recht überhaupt nichts.

Die Charaktere sind die Stars der Story

Auftritt Idris Elba als Solomon Reed

Schurke Colonel Hansen (l.) erfüllt seinen Teil in der Geschichte, doch Reed und Songbird sind deutlich faszinierender.

Die hochdetaillierten Charaktermodelle wirken auch wieder in den Dialogen überzeugend. Dazu gefiel mir insbesondere bei diversen Netrunnern das Character Design.

Die Screenshots stammen von GamersGlobalSchon für diverse GamersGlobal-Technikvideos habe ich mir wieder und wieder die Winkel von Night City mit der Lupe angesehen, doch ich werde dieser Spielwelt einfach nicht überdrüssig! Nicht nur, weil gewisse Cyberpunk-Geschichten wieodereinen festen Platz in meinem Herzen haben, undsich dort nahtlos in die Liste meiner Genre-Lieblinge einreiht. Das RPG ist für mich auch ein einmaliges Spielerlebnis, besonders wegen der Atmosphäre dieser beeindruckend konstruierten Stadt. Aber auch dank der Motive der Geschichte, den starken Nebenquests und der Gespräche mit Figuren wie Johnny Silverhand oder Goro Takemura.Über etliche Patches hat CD Projekt RED seit unserem ursprünglichen Test von Cyberpunk 2077 (Note: 10.0) im November 2020 nicht nur viele Fehler behoben, sondern auch kräftig an der Spielmechanik gefeilt: So wurde unter anderem das Verhalten der NPCs beim Start von Schießereien oder im Straßenverkehr aufgemotzt oder technisch eine Pathtracing-Beta umgesetzt – für jene, die sich des Besitztes einer RTX 4000er-Karte rühmen können. Pünktlich zum Release von, der großen Erweiterung für Cyberpunk 2077, steht nun auch Patch 2.0 bereit, mit dem das Team tiefer denn je das Skill-System und damit auch das Gameplay der Kämpfe umkrempelt, und einiges andere mehr.Die wichtigsten Änderungen von Patch 2.0 (den es frei für alle gibt) werde ich ebenfalls in diesem Test behandeln, da diese sich durch das ganze Spiel ziehen und damit auch durch die Erweiterung. Entscheidend für die Wertung sind aber die Inhalte von Phantom Liberty – das ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann!Dogtown ist der Name des neuen Bezirks, um den Night City anwächst, sofern ihr Phantom Liberty kauft. Dogtown ist infolge des sieben Jahre zurückliegenden Vereinigungskriegs vom Rest der Stadt abgesperrt (was auch irgendwie begründet, dass es bislang nicht Teil der Spielwelt war). Polizisten vom NCPD kommen nicht über den Grenzposten, stattdessen trefft ihr dort und im Inneren auf schwer bewaffnete Truppen des Ex-Militärs Colonel Hansen, der Dogtown mit eiserner Hand beherrscht. Ursprünglich sollte dieser Teil der Stadt ein Nobelviertel werden, bevor der große Konzernkrieg zwischen Akasaka und Militec alles zunichte machte. Trümmer, alte Kampfmaschinen und rostige Karosserien säumen die Wege und verstopfen diverse Straßen. Wer nicht die Ruinen zu seinem Heim gemacht hat, lebt in der riesigen Containersiedlung mit Favela-Anmutung im Süden. Die verfallene Schönheit und das Behelfsmäßige vieler neuer Konstruktionen geben Dogtown eine starke Ästhetik, die das Viertel auch vom Rest von Night City abhebt.So ansehnlich die Entwickler Dogtown umgesetzt haben, leben wollt ihr da sicher nicht! An vielen Ecken geht es sogar noch gesetzloser zu, als ihr es von Night City ohnehin schon gewohnt seid. Doch V zieht es für die Hauptquest der Erweiterung natürlich genau dort hin. Rund 14 Stunden verbrachte ich allein mit der Hauptquest, bis ich eines der möglichen Enden zu Gesicht bekam. Außerdem gelang es mir, ein weiteres Ende für die Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 freizuschalten, das in einen äußerst eindrücklichen Epilog mündete, mit dem ich nochmal rund eine Stunde verbrachte. Je nach eurer Spielweise gibt es zudem etliche weitere Stunden in dem Bezirk zu verbringen – das Addon liefert wirklich sehr viel Content fürs Geld.Wie damals bei den Erweiterungen fürkönnt ihr diese Questreihe direkt aus dem Hauptmenü heraus mit einem vorgefertigten Charakter anspringen. Ansonsten könnt ihr einen bestehenden Spielstand laden oder das ganze Spiel von vorn beginnen. Sobald ihr die Story-Mission "Transmission" (nach der zweiten spielbaren Erinnerung von Johnny) aus dem Hauptspiel abgeschlossen habt, erhaltet ihr einen Anruf einer gewissen "Songbird" – damit kommt der Stein von Phantom Liberty ins Rollen. Auch wird es damit erst möglich, Dogtown zu betreten. Ihr könnt aber frei wählen, wann ihr euch diesem Teil der Story widmet. Selbst beim "Quickstart" seid ihr nicht wirklich gezwungen, sofort dorthin zu eilen.Für diesen Test ging ich so vor, wie ich es privat getan hätte: Ich lud einen bestehenden Spielstand mit V auf Level 33 im Endgame – also bereit, die letzte Mission anzugehen und mit reichlich legendärerer Ausrüstung und überwiegend lila-seltener Cyberware ausgestattet. Wobei just diese Beschreibungen nun mit Patch 2.0 geändert wurden, die Seltenheitsstufen heißen nun schlicht Kategorie 1 bis 5, nur "ikonisch" wird weiter bei einzigartigen Waffen angezeigt.In vielen Kämpfen gegen reguläre Gegner tat ich mich mit dieser sehr gut ausgestatteten V nicht allzu schwer, aber gerade, wenn ich mich mit größeren Gegnermengen anlegte, biss ich häufig genug ins Gras. Und auch bei den Bosskämpfen bot mir Phantom Liberty auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad ein angenehmes Maß an Herausforderung, auch wenn ich im Zuge der Hauptquest der Erweiterung bald auf Stufe 40 und höher aufstieg. Allerdings störte mich eine Sache bei meinem Durchgang: Da ich schon legendäre Ausrüstung besaß und das Loot-System entsprechend spannende, level-adäquate Beute für mich generieren wollte, lag in fast jedem Container mindestens seltene oder legendäre Ausrüstung. Das empfand ich als alles andere als immersiv – selbst in verwaisten Koffern im heruntergekommenen Dogtown sollen feinste Kleider und Waffen stecken? Wer's glaubt...Es ist die Netrunnerin Songbird, die V kontaktiert und damit die Ereignisse der Story von Phantom Liberty lostritt. Sie ist so gut in ihrem Metier, dass sie sich in den Relic-Chip in Vs Kopf hacken kann und damit aus dem Nichts vor den Augen des Spielers erscheint, ähnlich wie Johnny Silverhand. Sie ist die erste Person außer V selbst, die direkt mit dem Konstrukt interagiert, ein cooler Moment!Songbird sitzt zum Auftakt der Handlung im Shuttle "Space Force 1" der Präsidentin der NUSA. Das wurde gehackt und wird bald in Dogtown landen, offensichtlich gibt es in Washington einen Maulwurf, und die Präsidentin soll als Geisel genommen werden. Der Auftrag ist simpel: V soll beide nach der (überraschend unsanften...) Landung finden und sicher aus Dogtown bringen.Warum sich V darauf einlassen sollte? Songbird behauptet, Vs Situation sehr gut nachvollziehen zu können. Doch nicht nur das, sie will ein Heilmittel kennen, um zu verhindern, dass der Relic-Chip die Persönlichkeit von V mit jener von Johnny Silverhand überschreibt und die Hauptfigur damit tötet. Da kann V nicht widerstehen!Doch wie nicht anders zu erwarten, läuft nicht alles glatt und so tritt noch ein Verbündeter auf den Plan, um alle Beteiligten irgendwie lebend aus Dogtown zu bekommen: FIA-Agent Solomon Reed, gespielt von. In der – sehr guten – deutschen Fassung wird dieser vonvertont, Elbas Stammsprecher.Über Reed wird V in die Welt der Geheimagenten verstrickt. Nun wurde V schon im Hauptspiel mehr als einmal ausgenutzt und hintergangen, aber Phantom Liberty schürt noch häufiger Zweifel an den Motiven eurer Verbündeten, die ihre Karten bedeckt halten. Hätte ich jedesmal 5 Eddies bekommen, wenn ich die Worte “Hat man dir nicht die ganze Geschichte erzählt?” hörte, ich könnte mir noch eine weitere Wohnung in Night City kaufen!Eine große Stärke der Hauptquest von Phantom Liberty ist, dass sie sich nicht im Agenten-Wirrwarr verzettelt. Am Ende dreht sich alles um die Wünsche und Fehler der Charaktere. Eine größere Rolle spielt die Beziehung zwischen Reed und Songbird, die anfangs unscheinbar wirkt. Doch über die gesamte Story hinweg wird sie um immer neue Facetten ergänzt, dem Falten eines Blatt Papiers zu einer Origami-Figur ähnelnd. Und ihr werdet als V unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wie weit ihr für das versprochene Heilmittel gehen wollt.Phantom Liberty hat zwei grundverschiedene Handlungsverläufe und damit Enden, mit weiteren Varianten innerhalb der Routen. Die entscheidenden Antwort-Optionen in den Dialogen geben euch genug Raum für unterschiedliche Reaktionen von V auf die Ereignisse – also für das Rollenspiel eures Charakters. Ihr könnt kaltherzig auftreten, mitfühlend oder auch zerrissen und überfordert. Zudem findet die Handlung von Phantom Liberty nicht ganz losgelöst von der restlichen Hauptgeschichte statt – es gibt einige Rückbezüge auf Vs bisherige Erlebnisse in der Geschichte um den Relic-Chip und weiterhin diverse Gesprächsoptionen, die von eurem anfangs gewählten Lebenspfad (Konzerner, Street Kid, Nomade) abhängen (übrigens entscheidet ihr euch beim "Quickstart" noch schnell für eine der drei Pfade, ohne aber die Origin Story neu spielen zu müssen).Die Ego-Perspektiven-Inszenierung der Dialoge mit den hochdetaillierten Modellen ist auf demselben starken Niveau des Hauptspiels und trägt wieder ihren Teil dazu bei, dass ich bei fast keinem Gespräch Dialogzeilen vorspule.