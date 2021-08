Cyberpunk 2077: Trotz Patch 1.3 ein Konsolen-Trauerspiel

Teaser Hagen hat sich angesehen, wie es nach Update 1.3 um Cyberpunk 2077 auf den Standard-Modellen von PS4 und Xbox One bestellt ist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

In einem anderen Video haben wir bereits vorgestellt, was Patch 1.3 und die vorhergehendeb Updates für Cyberpunk 2077 auf dem PC am Spielgefühl verändert haben.Ihr habt es so gewollt und so hat Hagen sich auch auf den Basis-Varianten von PS4 und Xbox One wieder nach Night City begeben. Alle Fassungen von Cyberpunk 2077 erhalten dieselben Updates. Den Patch Notes waren aber stets auch ein paar konsolenspezifische Anpassungen zu entnehmen (drei bei Patch 1.1, über 20 bei Patch 2.2 und neun bei Patch 1.3).Trotz laut Patch Notes verbesserter dynamischer Auflösung, Bildrate und überarbeitetem Streaming von NPCs, Autos und Lichtern hat Hagen Schreckliches gesehen. Seht das Grauen selbst und startet das Video mit Klick auf den Videoplayer oben – wenn ihr euch traut!Viel Spaß!