Like a Dragon - Ishin Letsplay Folge 17

Teaser Diese Folge hat eine besondere Vorgeschichte, aber das erklärt euch Hagen am Anfang selbst. Im weiteren Verlauf der Episode erhält die Kampfmechanik unerwartet eine neue Facette.

Darum geht es in Ishin

So spielt sich Ishin

Dieses Letsplay wird durch unsere Community per Crowdfunding finanziert. Wenn zum Ende einer Staffel á zehn Folgen die Finanzierung der nächsten steht, geht es mit Volldampf weiter. Wenn ihr euch beteiligen wollt, scrollt einfach weiter nach unten, da findet ihr den Crowdfunding-Balken.Hagen zieht mit Katana und Revolver los, um das historische Japan aufzumischen im neuesten Teil von(aka Yakuza). Wo stehen wir zu Spielbeginn? Als Samurai von niederem Stand in seine Heimat zurückgekehrt, muss unser Held feststellen, dass immer noch die hochrangigen Samurai in der Tosa-Region das einfache Volk und die niederen Samurai behandeln, als stünden sie meilenweit unter ihnen. Der Versuch, zwei dieser Gestalten Verstand einzuprügeln, bringt ihm allerdings ein Kopfgeld ein. Wie sich außerdem herausstellt, organisiert sein Ziehvater (der Magistrat von Tosa) heimlich einen Samurai-Aufstand zur Veränderung des Systems in Tosa – doch die Lage wird bald eskalieren.Anders als die Hauptreihe von Like a Dragon spielt Ishin nicht in der Gegenwart, sondern versetzt uns ins Japan der 1860er. Seit dem Ende der Zeit der streitenden Reiche im Jahr 1600 herrscht das Tokugawa-Shogunat über das Land, die Kaiser sind entmachtet. Doch die Machtstrukturen im Land sind erschüttert, nachdem die schwarzen Bote des Commodore Perry mit der "Kanonenboot-Politik" die Öffnung der japanischen Häfen für westliche Mächte erzwangen. Diese politische Schwäche des Shogunats gibt Akteuren Rückenwind, die den Status Quo hinterfragen und es regen sich auch Kräfte, welche die Amerikaner und Europäer wieder aus dem Land werfen wollen. Heute nennt ist dieser Abschnitt der japanischen Geschichte als die Bakumatsu-Ära bekannt und wir wissen: Sie läutet das Ende des Shogunats und auch der besonderen Rolle der Samurai ein – gewissermaßen wiewährend des Niedergangs der Cowboys spielte. Mitten in dieser turbulenten Zeit betritt unser Spielheld die Bühne: Ryoma Sakamoto wird zu unrecht eines Verbrechens bezichtigt, flieht aus seiner Heimatregion in die Kaiserstadt Kyo und schleust sich auf der Suche nach der Wahrheit hinter seinem Unglück in die Shinsengumi ein, den Schutztrupp des Shogunats. Wenig überraschend geraten wir so mitten ins Zentrum der Umwälzungen in JapanWie in der Reihe üblich setzt Like a Dragon - Ishin auf eine sich langsam entfaltende Drama-Geschichte als Story-Kern. Drum herum gibt es dagegen brachiale Action-Kämpfe mit übertriebenen Spezialangriffen. Noch abgedrehter wird es gerne in absurden Nebenquests, die einen schönen Kontrast zur überwiegend ernsten Hauptgeschichte bilden. Es gibt also einiges zu entdecken und dank vier Kampfstilen, in denen bloße Fäuste, Katana und Revolver zum Einsatz kommen, gibt es auch Abwechslung beim Austeilen vom Maulschellen. Ishin ist dabei ein Remake eines gleichnamigen PS3-Spiels, dass nun in Unreal Engine 4 neu gebaut und etwas überarbeitet wurde, im Kern aber ist es wohl ungefähr noch das Spiel, das seinerzeit zwischen Yakuza 5 undentstand.