PS Plus im Januar 2023 mit Star Wars Jedi - Fallen Order und Fallout 76

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, welche euch im Playstation-Plus-Abo für den Monat Januar 2023 erwarten. Es sind diesmal das 3D-Actionadventure Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test+, Note 8.5), das Action-MMO Fallout 76 (im Test+, Note 7.0) und der Metroidvania-Titel Axiom Verge 2 welche ihr eurer Spielebibliothek hinzufügen könnt.

Noch bis Montag, den 2. Januar 2023 könnt ihr euch die Action-RPG-Reihe Mass Effect - Legendary Edition (im Test+, Note 9.0), das Open-World-RPG Biomutant (im Test+, Note 6.0) und das Third-Person-Plattform-Kampfspiel Divine Knockout in der Founder‘s Edition vom Monat Dezember 2022 sichern. Der Spielekatalog für PlayStation Plus Extra und Premium im Januar 2023 soll in Kürze bekanntgegeben werden.