Biomutant Test+

Teaser Das Abenteuer mit mutierten Tierchen punktet durch originelle Ideen und eine ungewöhnliche Prämisse. Allerdings haben die Entwickler ein paar Zutaten zu viel in die Petrischale geworfen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIm Jahr 2015 gründeten die Goodbye-Kansas-Investmentgruppe unddas Studio Experiment 101. Ljungqvist war vor dem Schritt in die Selbstständigkeit beispielsweise bei den Avalanche Studios angestellt, wo er als Studio Creative Director an Titeln wieundmitwirkte. Mit seiner neuen Spieleschmiede fing er direkt mit der Arbeit anan, das 2017 der Welt erstmals vorgestellt wurde. Ein paar Verschiebungen und eine Übernahme von Experiment 101 durch THQ Nordic später ist das Erstlingswerk des schwedischen Studios bereit zur Veröffentlichung.Biomutant vereint einige Elemente unterschiedlichster Genres miteinander. Im Kern handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure. Durch das flotte Kampfsystem kommen aber Elemente ausundmit in den Mix. Bei der Welt selbst haben sich Ljungqvist und sein Team beispielsweise voninspirieren lassen. Außerdem wird umfangreiches Crafting mit allerhand Hinterlassenschaften der Damalszeit versprochen, ebenso wie eine spannende Geschichte und noch viel mehr.Weil nicht mehr aber immer gleich besser ist, habe ich mich auf in die Welt von Biomutant begeben und berichte im Test, was ich erlebt habe. Eine Anmerkung zum Video: Dort seht ihr sowohl Szenen aus der Xbox-One-X-Version als auch der auf Xbox Series S. Damit ihr wisst, womit ihr es zu tun ...