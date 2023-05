Star Wars Jedi - Survivor Test+

Teaser Spätestens nach Titanfall 2 traute man Respawn ein gutes Spiel im Star-Wars-Universum zu. Wie gut Fallen Order war, kam dann dennoch überraschend. Legt das Studio mit dem Nachfolger noch einen drauf?

Cals Parkour-Fähigkeiten machen mir besonders viel Spaß. Längere und fordernde Passagen wie hier auf einem zerstörten Mond gibt es aber eher selten. Aber auch mit anderen Jump-and-run-artige Sequenzen oder Kletterabschnitten hatte ich Freude.



Vielfältige Solo-Action

Mit der Macht kann Cal einzelne Gegner kurzzeitig "verwirren". Das wäre in diesem Kampf auch mit einem der Sturmtruppler möglich, aber der große Brocken haut mehr rein und schafft mir eventuell gleich alle anderen Gegner vom Leib.

Schnarchiger Anfang

Die meisten Gebiete sind eher überschaubar und bieten oft nur kleine Bonusareale. Auf Koboh gibt es hingegen eine Art Open World und etliche Bonusaufgaben. In diesem Fall treffen wir auf eine Person, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist.

Auch zum Launch technisch unsauber

Meinung: Benjamin Braun Es ist fast schon tragisch, dass Star Wars Jedi - Survivor mit technischer Unausgreiftheit, aber auch mit einer über weite Strecken schwachen Story oder den oft unspektakulären Bossfights Federn lässt. Denn abseits dessen ist das Sequel in quasi jeder Hinsicht besser, vor allem spielerisch. Die Schwächen in der Performance machen den Titel allerdings nie unspielbar, weshalb die Mischung aus Lichtschwert-Kämpfen, Parkour und Rätseleinlagen dennoch zündet.



Auch atmosphärisch, denn allein bei Musik und Soundeffekten muss jeder Star-Wars-Fan weich werden. Unterm Strich bleibt es dennoch bei einem Sequel, das seinem Vorgänger "nur" auf Augenhöhe begegnet, weil sich Verbesserungen und Nachteile die Waage halten. Aber damit bleibt es eben ein gutes Action-RPG, auch wenn noch deutlich mehr drin gewesen wäre. Frei nach Yoda: Ziemlich unrund das Spiel läuft, aber trotzdem gut es ist! Es ist fast schon tragisch, dass Star Wars Jedi - Survivor mit technischer Unausgreiftheit, aber auch mit einer über weite Strecken schwachen Story oder den oft unspektakulären Bossfights Federn lässt. Denn abseits dessen ist das Sequel in quasi jeder Hinsicht besser, vor allem spielerisch. Die Schwächen in der Performance machen den Titel allerdings nie unspielbar, weshalb die Mischung aus Lichtschwert-Kämpfen, Parkour und Rätseleinlagen dennoch zündet.Auch atmosphärisch, denn allein bei Musik und Soundeffekten muss jeder Star-Wars-Fan weich werden. Unterm Strich bleibt es dennoch bei einem Sequel, das seinem Vorgänger "nur" auf Augenhöhe begegnet, weil sich Verbesserungen und Nachteile die Waage halten. Aber damit bleibt es eben ein gutes Action-RPG, auch wenn noch deutlich mehr drin gewesen wäre. Frei nach Yoda: Ziemlich unrund das Spiel läuft, aber trotzdem gut es ist!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMeister Yoda wäre gewiss beeindruckt von dem, was Cal Kestis so alles mit seinem Lichtschwert kann. Davon, wie er mit der Macht Objekte und Personen manipuliert oder Wallruns ausführt wie die Piloten in. In seiner grammatikalischen Eigenwilligkeit würde er sich allerdings auch fragen: "Weshalb so unrund das Spiel läuft?" Dieses technische Mysterium werde ich in meinem Test zunicht auflösen können.Wohl aber gibt es von mir die Antwort auf die Frage, ob ich trotz instabiler Bildrate und anderen technischen Schwächen bei der von mir getesteten Xbox-Series-X-Fassung dennoch meinen Spaß hatte und warum das Sequel unterm Strich zwar in manchen Belangen klar noch besser als das gelungene Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test: 8.5 ) von 2019 ist, aber an anderer Stelle Potential verschenkt.Wie schon beim Vorgänger konzentriert sich Entwickler Respawn in Star Wars Jedi - Survivor voll und ganz auf die Solokampagne. Wie gehabt könnt ihr recht linear der Mainquest folgen – wobei ihr an bestimmten Punkten die Reihenfolge, in der ihr die Schauplätze besucht, selbst wählt. Insbesondere auf dem Planeten Koboh findet ihr allerdings ein weitläufiges Areal vor, dem man ohne Weiteres die Bezeichnung Open World geben darf. Die optionalen Teile von Koboh erreicht ihr allerdings teilweise erst zu einem späteren Zeitpunkt, da sich Hauptheld Cal im Laufe der Hauptstory manche Fähigkeiten erst noch aneignen muss. Dazu zählt beispielsweise schon im Tutorial ein neuer Greifhaken, mit dem er sich ein bisschen wie in der-Reihe an bestimmte Ankerpunkte heranziehen kann.Diese Greifhaken kommt auch in den Kletterpassagen zum Einsatz, die häufig mit Jump-and-run-Elementen kombiniert werden. Ihr nutzt dann entsprechend Cals Doppelsprung, springt von Plattform zu Plattform und weicht Blitzen aus. Oft mit eingewoben wird seine Wallrun-Fähigkeit, die nicht zufällig an die Piloten aus Respawns Debütwerkerinnert. Ferner gibt es auch eine Reihe anderer Geschicklichkeitseinlagen und Rätsel – wobei die Kopfnüsse lediglich im optionalen Bereich auch mal kniffliger werden.Der wohl zentralste Bereich aber bleiben die Kämpfe mit dem Lichtschwert, in denen gerade auch Ausweichaktionen und gut getimte Blocks von hoher Bedeutung sind. Die Kämpfe werden dank einiger neuer Skills noch etwas variantenreicher und taktischer, ohne dabei langsamer zu werden, was auch an den beiden neuen Lichtschwert-Kampfstilen liegt – inklusive einer Variante mit dem Schwert in der einen und einem Blaster in der anderen Hand. Die fünf Stile machen ordentlich Spaß, und steuern sich griffiger als im Vorgänger. Bedauerlicherweise sind die Bosskämpfe der Story ebenso wie optionale, zum Beispiel im Rahmen von Kopfgeldjagden, selten sonderlich spektakulär oder auf andere Weise außergewöhnlich. Aber das wäre für mich dann eher das Tüpfelchen auf dem i eines tollen Kampfsystems.Im Spiel kommt, wie schon in Teil 1, quasi von Beginn an Atmosphäre auf. Der Sound des Lichtschwerts, die Musik und auch die sonstige Soundkulisse sollten jeden Fan von Star Wars direkt ins Abenteuer ziehen. Die Story hingegen vermag das nicht, wenigstens zunächst. Den größten Teil der grob fünfzehn- bis zwanzigstündigen Mainquest dümpelt die Handlung nämlich nur vor sich hin. Und mal von BD-1 abgesehen, gibt es unter den etlichen wiederkehrenden Figuren kaum eine, die mir so ans Herz gewachsen ist, dass es mir allein genug gewesen wäre, mehr von ihnen zu sehen. Auch gemeinsam mit einer Begleiterin auf ein Kamel zu steigen und damit durch die Wüste von Jedah zu reiten, rettet die Story nicht, die trotz Inszenierung mit teils spektakulären Cutscenes teils nur knapp nicht in Langeweile abdriftet. Später gelingt dann doch noch die Wende, aber bis dahin vergeht mir zu viel Zeit.Mir sind zudem auch manche der (überwiegend) optionalen (auch auf Deutsch hochwertig vertonten) Dialoge mit den Begleitern oder sonstigen NPCs in der Welt etwas zu ausführlich geraten. Dass ich das Überspringen einzelner Dialogzeilen aktiv einschalten muss, statt genau diese Option zum Standard zu machen, will mir nicht einleuchten. Aber das gilt auch für ein paar der anderen Anpassungsmöglichkeiten. Dass ich bestimmte Hilfsfunktionen erst aktivieren muss, ist nichts Ungewöhnliches. Aber doch nicht für Standards wie einen Questmarker, den es ohnehin nur für die Karte und nicht in der Welt gibt. Man muss die Spieler nicht direkt so stark führen, wie es Ubisoft teils beioder Sony beimacht. Aber man kann es offenbar auch in die andere Richtung übertreiben. Insgesamt wächst dennoch der Komfortgrad, insbesondere durch eine Schnellreisefunktion.Ich erwarte bei Spielen gewiss keine Perfektion in jedem Bereich. Aber spätestens bei Titeln einer bestimmten Größenordnung, darf man bei der technischen Umsetzung mehr erwarten als Star Wars Jedi - Survivor in dieser Hinsicht bietet. Ganz besonders, weil bei dem Spiel nicht mehr der Spagat zwischen Last- und Current-Gen gelingen muss. Ich verstehe auch gar nicht, weshalb man unbedingt zwei Grafikoptionen anbieten muss, wenn am Ende beide nicht sauber laufen: Ruckler, teils heftige Pop-Ups und Texturnachlader gibt es sowohl im Qualitätsmodus (der Auflösung über Bildrate stellt) als auch in der Performance-Variante, die auf 60 Bilder pro Sekunde abzielt. An dieser Schwelle mag auf Xbox Series X die letzte Option auch zumeist kratzen, aber zu bisweilen heftigem Tearing kommt es dennoch.Nein, der technische Zustand dieser Konsolen-Fassung ist nicht desolat und reduziert letztlich nie die Spielbarkeit. Aber die Atmosphäre drücken die Probleme (die am stärksten kurz vor, während und kurz nach den echtzeitberechneten Cutscenes auftreten) für mich schon. Im Zweifel beim nächsten Mal die Performance-Variante streichen, denn die läuft entgegen meiner anfänglichen Vermutung sogar besser, wenn auch mit niedrigerer Bildrate. Das gilt zumindest für meine Eindrücke auf der Xbox Series X, die Versionen für PC und PS5 liegen mir nicht vor.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)