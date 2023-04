Star Wars Jedi – Survivor: Werbespot mit Mark Hamill als Jedilehrer

PC Xbox X PS5

Heute, am 28. April 2023, erscheint das Actionspiel Star Wars Jedi – Survivor für PC, Xbox Series S|X und Playstation 5.

Um dieses Ereignis würdig zu feiern hat der Publisher Electronic Arts einen Werbespot veröffentlicht, der in einem Motion-Capture-Studio spielt und die beiden Jedidarsteller Mark Hamill (Luke Skywalker) und Cameron Monaghan (Cal Kestis) zeigt. Dabei versucht Mark auf humorvolle Art und Weise Cameron in den Künsten eines Jediritters zu unterrichten. Anschließend erklärt Cameron, wie Mark am besten Star Wars Jedi – Survivor spielt.

Zwischendurch gibt es auch einige neue Szenen aus dem Spiel selbst zu betrachten. Wir haben für euch unterhalb dieser News das Werbevideo bereitgestellt, so dass ihr es euch gleich anschauen könnt.