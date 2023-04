PM: Spürt die Macht mit der Haptik und den adaptiven Triggern der PS5 in Star Wars Jedi: Survivor (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem DualSense Wireless-Controller der PlayStation 5 konnte Respawn Entertainment eines der immersivsten Spielerlebnisse von Star Wars aller Zeiten erschaffen. Bei eurer Reise durch die Galaxie werdet ihr die Macht in euren Fingerspitzen fühlen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Ihr braucht diesen hübschen Gegenstand, an den ihr gerade so nicht rankommt? Holt ihn euch einfach mit einem Antippen des Triggers heran. Wenn ihr von Gegnern umzingelt seid, zieht sie doch einfach zu euch, um allen gleichzeitig Schaden zuzufügen – oder stoßt sie von euch mit einem kräftigen Machtstoß aus eurer Hand.

Ihr werdet diese Fähigkeiten tatsächlich spüren je nachdem, wie ihr die Macht benutzt, weil der Trigger-Widerstand davon abhängt, wie schwer oder widerstandsfähig die Gegner sind, die ihr mit der Macht an euch heranziehen möchtet. Wenn ihr den Gegner endlich in eure Reichweite gezogen oder ihm seinen Schild weggenommen habt, verschwindet der Widerstand, um das Gefühl von siegreicher Erleichterung auszudrücken.

Die Haptik ist nicht nur auf eurer Lichtschwert begrenzt. BD-1s Gadgets und Werkzeuge haben ebenfalls eigene DualSense-Effekte. Wenn ihr eine Seilrutsche benutzt, spürt ihr das Wackeln in den Triggern sowie mehr oder weniger Widerstand je nachdem, wie schnell ihr euch bewegt. Außerdem spürt ihr eine leichte Erschütterung, wenn er euch einholt und euch auf die Schulter springt.

Star Wars Jedi: Survivor bietet eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten für Spieler, die ihren Cal nach Belieben gestalten wollen: von Jacken und Hemden über Frisuren bis hin zu (natürlich!) Lichtschwertern. Wenn ihr euer Lichtschwert an einer Werkbank anpasst, spürt ihr die Vibration in den Triggern beim Austauschen von Einzelteilen, und euer Controller vibriert außerdem leicht, wenn ihr das Lichtschwert einschaltet.

Außerdem wird die Leuchtleiste des DualSense in derselben Farbe erstrahlen, die ihr auch für euer Lichtschwert ausgewählt habt.

Ihr könnt direkt in Cals neues Abenteuer eintauchen und die großartigen immersiven Funktionen des DualSense für euer Spielerlebnis als Jedi entdecken, wenn Star Wars Jedi: Survivor am 28. April erscheint.