Sony Honda Mobility erwägt PS5 Hardware in E-Auto zu verbauen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die ungewöhnliche Kooperation zwischen den beiden japanischen Konzernen Sony und Honda begann im September 2022 und hat sich zum Ziel gesetzt, Automobiltechnologie und Unterhaltungselektronik zu vereinen. Die ersten gemeinsamen Fahrzeuge sollen den PKW als Entertainment-Plattform nutzbar machen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass neben Musik und Film auch Gaming in den neuen Fahrzeugen einen Platz finden wird. So ist es laut President Izumi Kawanishi technologisch möglich, PS5 Hardware in den Fahrzeugen zu verbauen, berichtet die VGC.

Schon in drei Jahren sollen die ersten gemeinsamen Fahrzeuge fertiggestellt und für den nordamerikanischen Markt verfügbar gemacht werden. Sony Honda Mobility arbeite auch daran, ein konkurrenzfähiges Produkt zu Fahrzeugen von Tesla mit Gaming-Support zu produzieren. Damit diese neuen Entertainment-Vorzüge auch genossen werden können, möchte Sony Honda Mobility ebenfalls Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens vorantreiben. Noch ist es allerdings zu früh, um abzusehen, ob das Unternehmen ihr ehrgeiziges Ziel bis 2025 erreichen wird.