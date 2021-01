Tesla Arcade: Elektro-Autos mit Videospiel-Support und 10 Teraflops

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die Autos von Tesla sind nicht nur für Umweltschützer spannend, auch Spielkinder kommen in den Gefährten voll auf ihre Kosten. Bereits im September 2019 wurde im Rahmen eines Software-Updates das knallharte Jump-and-Run Cuphead (im Switch-Test, Note: 8.5) für die Displays der Autos umgesetzt. Für die neuen Modelle S und X soll das Angebot an Spielen nun deutlich erweitert werden. Getauft wurde das Angebot auf Tesla Arcade und gesteuert werden können die Titel via Touchscreen, mit einem drahtlosen Controller wie dem der Xbox One oder über das Lenkrad des Autos.

Die im Cockpit verbauten Displays werden 17 Zoll messen und eine Auflösung von 2.200x1.300 Pixeln bieten. Für den Nachwuchs oder Freunde auf der Rückbank wird auch ein hinten in der Mittelkonsole verbauter Bildschirm geboten. Wie groß dieser ist oder welche Auflösung er bietet ist noch nicht bekannt.

In Sachen Leistung werden euch 10 Teraflops versprochen, was für einige aktuellere Titel reichen dürfte. Damit wären die neuen Tesla-Modelle sogar auf dem Niveau einer Playstation 5, die 10,24 Teraflops bietet. Welche Hardware ganz genau in den Autos verbaut ist, ist bisher nicht bekannt.

Zu sehen sind in einem ersten Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet, und in Screenshots auf der Homepage die folgenden Spiele:

The Witcher 3 - Wild Hunt

Polytopia

Cat Quest

Cuphead

Fallout Shelter

Beach Buggy Racing

Stardew Valley

Firmengründer Elon Musk äußerte sich auf Twitter ebenfalls zu dem Programm. Laut ihm können die Autos sogar Cyberpunk 2077 (im Test) abspielen. Ob er damit meint, dass das Spiel tatsächlich im Tesla-Arcade-Programm enthalten sein oder ob er sich mit seiner Aussage auf die reine Anzahl der Teraflops bezieht, führt er nicht aus. Wir tippen auf Letzteres. Zur Verfügung stehen sollen die neuen Tesla-Modelle ab Februar 2021.