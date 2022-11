God of War - Ragnarök: Werbespot mit prominenter Unterstützung

PS4 PS5

Sony hat zu dem kommenden Spiel God of War - Ragnarök einen neuen Werbespot veröffentlicht und sich dabei prominente Unterstützung in Form von Ben Stiller, John Travolta, LeBron James und ihren Kindern dazu geholt. In diesem Spot wird die Frage in den Raum geworfen: Können sich alle Eltern mit der Beziehung zwischen Kratos und Atreus identifizieren?

God of War - Ragnarök erscheint nächste Woche am 9. November exklusiv für die Playstation 4 und 5. Schon bereits diese Woche könnt ihr hier auf GamersGlobal einen Test zu dem Spiel erwarten.