God of War - Ragnarök – Jörgs 1. Stunde Uncut

Teaser Ihr wollt mehr als nur den Ausschnitt von Jörgs Gameplay aus der Stunde der Kritiker? Wollt sehen, was vor Kratos' Traum geschah und jeden Kommentar von Jörg? Dann seid ihr hier richtig.

In der Stunde der Kritiker gab es das Kondensat, hier könnt ihr nun die vollen 72 Minuten miterleben, die Jörg mit dem Auftakt vonverbrachte. Die Uncut-Stunde kommt mit einer kleinen Fußnote: Am Anfang gibt es sehr wohl einen Schnitt, als ein Bug einen Ladebildschirm ins unendliche verlängert, was Jörg erstmal realisieren musste. Diesen Erkenntnisprozess wurde mit einem Schnitt beschleunigt.Abgesehen davon verpasst ihr hier keine Sekunde davon, wenn sich Jörg mit Kratos wie die Axt im Walde verhält. Die Autor dieser Zeilen rät vorauseilend davon ab, ein Trinkspiel daraus zu machen, wie oft Jörg stirbt – denn dann bleibt ihr lange mit trockener Kehle sitzen.Viel Spaß!