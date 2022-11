Teaser God of War - Ragnarök läutet das Ende der nordischen Mythenwelt ein. Doch weiß schon der Anfang zu gefallen? Jörg und Heinrich schnappen sich Axt, Kind und Plapperkopf und finden es heraus.

"Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns" schrieb einst Franz Kafka. Wie es Kratos mit der Literatur hält, wissen wir nicht, aber die passenden Bestandteile dieses Gleichnisses finden sich auch in. Durch den Fimbulwinter vor dem Ende der nordischen Götter gibt es keinen Mangel an Eis und seine getreue Axt hat Exil-Spartiat und Kriegsgott a.D. Kratos ebenfalls parat. Nach den Ereignissen des Vorgängners rechnet Kratos damit, dass Odin und die Asen auf Rache sinnen und trainiert mit einem Sohn Atreus, damit der Junge lernt, seine neu entdeckten Kräfte zu kontrollieren.Gelingt es Santa Monica Studio nun bereits in der ersten Spielstunde von Ragnarök mit dieser Ausgangslage, den Menschen am Gamepad voll abzuholen mit brachialer Action und einer packenden Geschichte? Um das herauszufinden, wagen sich in dieser Folge Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in die Kälte. Sie hacken nicht nur auf alles ein, was sich bewegt, sondern fordern sich auch in Disziplinen wie Axtwerfen, Bärenklatschen, Orientierung und Synchronspringen. Die Highlights ihrer jeweiligen Spielsitzungen haben wir für euch in diesem Video arrangiert.Am Ende folgt im Fazit die Antwort auf die entscheidende Frage: Macht der Auftakt Lust, Kratos und Atreus direkt weiter zu begleiten oder erwägen sie, das Kriegsbeil wieder zu vergraben?Viel Spaß!