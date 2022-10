The Witcher: Henry Cavill verlässt die TV-Serie

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Sommer des nächsten Jahres startet bei dem Streaminganbieter Netflix die dritte Staffel von The Witcher, die auf der Geralt-Saga des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basiert. Bislang spielte Henry Cavill die Rolle des Geralt von Riva, der auch bekanntermaßen ein großer Fan der Bücher und Spiele der Vorlage ist.

Nun hat Cavill angekündigt, aus der Rolle des Hexers und damit auch aus der Serie auszusteigen. Als Grund gab er sein neues und ausgebautes Engagement im DC-Universum an, in dem er die Rolle des Superman spielt. An seine Stelle rückt Liam Hemsworth nach, der vor allem durch seine Auftritte in den Tribute von Panem-Verfilmungen bekannt geworden ist.

Henry Cavill äußert sich wie folgt:

Meine Reise als Geralt von Rivia war voll von Monstern und Abenteuern, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfes übernehmen. Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird. Liam, guter Herr, diese Figur hat so eine wunderbare Tiefe, es macht Spaß, einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst.

Ebenso meldete sich bereits Liam Hemsworth zu Wort: