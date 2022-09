Assassin's Creed Hexe: Code aus Ankündigungs-Teaser entschlüsselt

PC Xbox X PS5

Kürzlich zeigte Ubisoft nicht nur einen Render-Trailer zum 2023 erscheinenden Assassin's Creed Mirage, sondern auch mehrere Teaser für weitere Ableger der Reihe, darunter Assassin's Creed - Codename Hexe, von dem es heißt, es werde "eine sehr andere Art von Assassin's Creed".

In dem Teaser war das aus Zweigen gebastelte Assassinen-Logo vor einer Art magischem Zirkel zu sehen. Der deutsche Projektname legte die Vermutung nahe, dass dieser kommende Teil der Reihe die Hexenpanik im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation als Setting wählt. Inzwischen wurden dazu versteckte Nachrichten in dem Zirkel entziffert. So sollen die darin dargestellten Zeichen aus dem Alphabet der Magi stammen, einer okkultistischen Chiffre. Demnach steht im äußeren Kreis ein Leitspruch der Assassinen (tatsächlich auf Deutsch, an einer Stelle etwas holprig): Wir arbeiten im dem Dunkel, um dem Licht zu dienen.

Im Inneren des Zirkels müsse laut dem Youtube-Kanal Access the Animus die Abfolge der Zeichen im Kreis gelesen werden, um die Worte Mephisto, Rache und Haus zu erhalten. Diese Hinweise bestärken letztlich die Vermutung zum groben Setting. Assassin's Creed - Codename Hexe ist indes noch lange Zeit vom Erscheinen entfernt.