PM: GTA Online – Wie ihr eure Fähigkeiten am effektivsten verbessert (Sony Playstation Blog)

Wie in einem Rollenspiel verfügt euer Charakter in GTA Online über verschiedene Werte. Genau genommen gibt es sieben Fähigkeiten, die ihr aufleveln könnt:

Ausdauer

Schießen

Stärke

Schleichen

Fliegen

Fahren

Lungenvolumen

Um euch im kriminellen Los Santos behaupten zu können, solltet ihr eure Fähigkeiten so weit wie nur möglich hochleveln. Je weiter sie entwickelt sind, desto leichter fällt es euch, Aufträge zu erledigen und gegnerischen Spielern das Handwerk zu legen.

Wenn ihr durch die gefährlichen Umgebungen von Los Santos und Blaine County sprintet, kostet euch das natürlich Ausdauer. Das Gleiche gilt fürs Fahrradfahren, womit wir schon bei der besten Methode für euer Ausdauertraining wären.

Schnappt euch ein schickes Fahrrad und sucht einen der vielen Skateparks im Stadtgebiet auf. Dafür seht ihr hier die einzelnen Locations aufgezählt: Vespucci Beach, Little Seoul, Hawick, East Vinewood, La Mesa und La Puerta.

Nachfolgend seht ihr die ungefähren Standorte auf der Karte markiert:

Seid ihr dort, könnt ihr euch mit dem Bike austoben und nach Belieben schöne Tricks ausüben. Das macht wesentlich mehr Spaß, als durch die Gegend zu rennen. Es wird nicht allzu lange dauern, bis ihr euren nächsten Ausdauerbalken freigeschaltet habt.

Vorteile: Habt ihr eines Tages eure Ausdauer maximiert, könnt ihr unbegrenzte Zeit sprinten oder Fahrradfahren. Außerdem könnt ihr beim Visieren mit der Waffe schneller hintereinander abrollen, was zu besserem Movement führt.

Die vielleicht wichtigste Fähigkeit im Spiel. Schließlich kann nur ein geschickter Umgang mit der Waffe euer Überleben sichern.

Doch wie trainiert ihr eure Schießkünste am effektivsten? Begebt euch hierfür zu einem nächstgelegenen Ammu-Nation-Shop und geht nach hinten zum Schießstand. Hier könnt ihr fleißig herumballern, ohne gegnerische Schüsse zu erleiden. Wählt hierbei unbegrenzte Herausforderungen aus, um längere Zeit zu üben. Greift dann am besten zur Minigun (falls ihr eine habt) oder zu einem Sturmgewehr, um ordentlich sprayen zu können. Ob ihr besonders gut trefft, spielt übrigens keine sonderlich große Rolle.

Vorteile: Eure Zielgenauigkeit erhöht sich, eure Nachladezeiten sinken und die Munitionskapazität wird größer. Damit werdet ihr für die Cops und verfeindete Gangster zu einem gefürchteten Gegner.

Schwächlinge haben in der kriminellen Unterwelt keine Chance. Deshalb solltet ihr eure Muskeln stärken, um euch im Nahkampf verteidigen zu können.

Startet in diesem Fall eine Mission wie “Ein Job für einen Titan” oder “Radikalkur”. Habt ihr das getan, müsst ihr das Krankenhaus aufsuchen. Prügelt hier auf die Sanitäter ein, die immer wieder neu spawnen werden.

Der Grund, warum ihr das während den genannten Missionen machen müsst, ist einleuchtend. Ihr habt nämlich keinerlei Fahndungssterne zu befürchten.

Vorteile: Eure Schläge teilen mehr Schaden aus, Leitern lassen sich schneller hochklettern, Hindernisse zügiger überwinden und ihr erleidet weniger Fallschaden. Zusätzlich haltet ihr noch ein wenig mehr Schaden aus, wenn ihr vollständig gepanzert seid.

Die wohl langweiligste Fähigkeit zum Leveln. Hier machen wir uns einen Trick zunutze, um diesen Skill in eurer Abwesenheit zu steigern. Bindet einfach einen Kabelbinder um euren linken Analogstick und lasst das Spiel anschließend für eine gewisse Zeit laufen. Ansonsten seid ihr gezwungen, euch in Stealth-Manier durch die Gegend zu quälen.

Vorteile: Während des Schleichens könnt ihr euch schneller bewegen und trotzdem hören die Gegner euch weniger.

Geübte Piloten sind bei verschiedensten Missionen gefragt. Also ab in die Flugschule am Airport mit euch, um reichlich Flugstunden zu nehmen. Egal ob Außenloopings, Stadtlandungen oder bodennahe Flüge: Alle Manöver werden trainiert, die ihr als Pilot draufhaben müsst.

Alternativ könnt ihr frei durch die Gegend fliegen, um eure Flugkünste zu verbessern. Fliegt dabei bestenfalls unter Brücken hindurch und führt Loopings oder Schrauben aus.

Vorteile: Sowohl der Start als auch die Landung wird euch leichter fallen. Zudem beeinflussen euch Turbulenzen weniger, was für einen angenehmeren Flug sorgt.

Mit wahrscheinlich keiner anderen Tätigkeit verbringt ihr als virtueller Gangster so viel Zeit. Daher müsst ihr euch über das Aufleveln dieser Fähigkeit kaum Gedanken machen. Allerdings wirken sich gerade Monster-Stunts stark auf die Fahrskills aus. Haltet also stets Ausschau nach waghalsigen Stunt-Optionen, um euren Fortschritt anzukurbeln. Straßenrennen oder Autoschlachten sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, weil ihr euch damit gleich noch ein paar Mäuse dazuverdienen könnt.

Vorteile: Das Fahrzeug lässt sich in der Luft besser kontrollieren und das Handling erhöht sich spürbar. Beim Fahren eines Motorrads lassen sich zusätzlich einfacher Wheelies ausführen.

Nicht besonders wichtig, aber an der ein oder anderen Stelle müsst ihr dann doch mal tauchen. Hierfür bietet sich ein Tauchanzug an, mit dem ihr euch für längere Zeit Unterwasser aufhalten könnt. Einfacher lässt sich euer Lungenvolumen wohl nicht steigern.

Vorteile: Ihr könnt länger tauchen. Ziemlich selbsterklärend an dieser Stelle.

Übrigens wurde in “GTA Online” das Sommer-Update ausgerollt. Es nennt sich “The Criminal Enterprises” und bringt interessante Inhalte verschiedener Art mit sich. Seien es neue Kontaktmissionen, Geschäftsmöglichkeiten oder Fahrzeuge.

