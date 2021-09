Atari VCS: Cloud-Gaming-Dienste können offiziell genutzt werden

andere

Atari hat bekanntgegeben, dass die seit Mitte Juni in den USA erhältliche Retrokonsole Atari VCS ab sofort zahlreiche Cloud-Gaming-Dienste unterstützt. Aufgrund der verbauten PC-Architektur und des integrierten Chrome-Browsers soll der Zugang zu Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming sowie Nvidia Geforce Now, der Retrospiele-Plattform AntStream Arcade und AirConsole (Online Multiplayer per Smartphone-Controller) problemlos im PC-Modus möglich sein.

Für Besitzer der Konsole und Atari VCS Store-User soll der Zugang zu den Spiele-Stream-Services kostenlos sein, so Atari VCS COO Michael Arzt. Mit Ataris eigenem Modern Controller können alle AAA-Titel der großen Streaming-Anbieter im kabelgebundenen USB-Modus gespielt werden, Wireless wird zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Andere Controller, beispielsweise der offizielle Stadia-Controller, ein Xbox Wireless Controller oder der Luna Controller können aber normal (kabellos) genutzt werden.

Dadurch wird das Spiele-Angebot des Atari VCS neben dem eigenen Atari Vault mit über 100 Spieleklassikern stark erweitert und der Mehrwert der Retrokonsole als ernstzunehmende Konkurrenz zu aktuellen Spielehardware-Plattformen ausgebaut. Der Atari VCS ist damit zur Zeit die einzige Konsole weltweit, die eine Unterstützung aller oben aufgeführter Cloud-Gaming-Dienste offiziell unter einem Dach anbietet. Die Konsole kostet in den USA in der Standardausführung 300 Dollar, mit Controllern und der Holzoptikvariante 400 Dollar. Ein eventueller Verkaufsstart in Europa wurde immer noch nicht angekündigt.