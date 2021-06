Atari VCS: US-Verkaufsstart steht fest

andere

So manche Stolpersteine haben die neue Retrokonsole Atari VCS auf dem Weg zu ihrer Veröffentlichung begleitet. So verließ nicht nur der Systemdesigner Rob Wyatt das Projekt während der Entwicklung (Gamersglobal berichtete), kurze Zeit später verklagte sogar seine Firma Tin Giant Atari (Gamersglobal berichtete auch hier). Beides angeblich aufgrund ausbleibender Zahlungen.

Nach diesen ganzen Verzögerungen konnten die ersten Konsolen an die Backer der Crowdfunding-Kampagne Indiegogo im letzten Dezember bereits ausgeliefert werden.

Erfreulicherweise wird die Konsole, zumindest in den USA, jetzt endgültig ab dem 15. Juni 2021 für den Rest der Bevölkerung in den Läden stehen. Erworben werden kann die Konsole bei den Handelsketten von Mico Center, Gamestop und Best Buy. Auch ein Bezug über die Atari VCS-Webseite soll möglich sein.

Ohne Controller wird die Konsole für rund 300 Dollar zu haben sein. Mit Joystick und Wireless-Controller müsst ihr hingegen 400 Dollar hinblättern. Trotz der happigen Preise könnt ihr euch beim Kauf über Best Buy oder Gamstop über einen kostenlosen Speakerhat freuen, was eine Mütze mit Minilautsprechern darstellt. Bei einem Bezug über die Atari-Webseite oder Micro Center gibt es hingegen das Spiel Missile Command: Recharged gratis dazu.

Über die implementierten Streaming-Apps können die Nutzer zudem Zugriff auf zahlreiche Retrospiele, wie beispielsweise das Atari VCS Vault oder Antstream Arcade erhalten. Wann und ob überhaupt die Konsole in Deutschland erscheint, steht hingegen noch nicht fest.