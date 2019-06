Google Stadia: Abo-Modelle im Vergleich, Übersicht zu 28 Launch-Titeln und mehr

Am heutigen Donnerstag hat Google im Rahmen der Stadia Connect (im YouTube-Video) zahlreiche Informationen zur Spiele-Streaming-Plattform Stadia bekanntgegeben, die im März auf der Games Developer Conference angekündigt wurde. Nachfolgend fassen wir für euch alle offiziellen Angaben zusammen, zu denen zum Beispiel die Abo-Modelle, deren Preise oder auch die Spiele gehören. Alle Angaben stammen von der offiziellen Stadia-Website und den Twitter-Postings; die Informationen aus dieser Gerüchte-News haben sich zum größten Teil als richtig erwiesen.

Starttermin

Am 14. November 2019 wird Google Stadia in 14 Ländern starten. Neben Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA werden auch Spieler aus Belgien, Finnland, Kanada, Dänemark, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden die Plattform nutzen können. In den folgenden Jahren sollen weitere Regionen folgen.

Zum Launch kann Stadia auf TV-Geräten, Desktop-Rechnern und Laptops sowie Smartphones (beginnend mit Googles Pixel und Pixel 3a) genutzt werden. Die „beste Erfahrung“ soll laut Google – wenig überraschend – der Stadia-Controller bieten, ihr könnt die jeweiligen Spiele aber auch mit jedem anderen unterstützten Eingabegerät nutzen.

Zwei Abo-Modelle

Wählen könnt ihr bei Google Stadia aus zwei Abo-Modellen: Stadia Pro und Stadia Base. Welche Merkmale die beiden Abonnements bieten zeigt euch die nachfolgende Tabelle. Darauf hingewiesen wird, dass ihr bei einer Kündigung von Stadia Pro dennoch mit Stadia Base alle zuvor erworbenen Spiele nutzen könnt.

Stadia Pro Stadia Base Kosten 9,99 Euro/Monat Kostenlos Auflösung Bis zu 4K Bis zu 1080p Framerate 60 FPS 60 FPS Sound 5.1-Surround-Sound Stereo Spiele können jederzeit erworben werden Ja Ja Zusätzliche kostenlose Spiele werden regelmäßig veröffentlicht Ja Nein Exklusive Stadia-Pro-Angebote für ausgewählte Spiele-Käufe Ja Nein

Stadia Founder's Edition

Zum Preis von 129 Euro könnt ihr bis zum 6. Juni 2020 oder solange der Vorrat reicht die Founder's Edition erwerben. Diese umfasst ein dreimonatiges Stadia-Pro-Abo, das (limitierte) Stadia-Gamepad in der Farbe Nightblue und den Chromecast Ultra. Außerdem könnt ihr einen eigenen Stadia-Spielernamen wählen und mit der Founder's Badge „allen zeigen, dass du einer der Ersten bei Stadia bist“.

Ebenfalls enthalten ist ein Freundespass, den ihr weitergeben könnt, so dass der oder die Beschenkte ebenfalls drei Monate Stadia Pro nutzen kann. Als Versandzeitraum für die Founder's Edition gibt Google den November an.

Netzwerk und Controller

Abhängig davon, welche Qualität eure Netzwerkverbindung bietet, reicht die Auflösung von Stadia von 4K bis 720p. Laut Google funktioniert das Streaming „von 35 Mbp/s und mehr bis zum empfohlenen Minimum von 10 Mbp/s“. In diesem Zusammenhang bietet das Unternehmen auch einen Speedtest an.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Stadia-Controllers beträgt 69 Euro. Erhältlich ist das Gamepad in den Farben Just Black, Clearly White und Wasabi).

Launch-Titel

Die folgenden Spiele sind zum Start von Stadia verfügbar, weitere werden folgen. Darüber hinaus wird in der FAQ darüber informiert, dass auch Erstanbieter- und Multiplayer-Inhalte vorgesehen sind.