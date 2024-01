The400 Mini: Ataris 8-Bit-Heimcomputer als Minikonsole angekündigt

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem TheC64, The VIC20 und TheA500 erweitert Retro Games zusammen mit dem Publisher Plaion das Portfolio an Minikonsolen mit dem The400 Mini. Er emuliert laut Hersteller die gesamten 8-Bit-Heimcomputer von Atari vom 400 bis zum 800XL sowie mit dem Atari 5200 auch eine Spielkonsole. Ob 1200XL und 600XL tatsächlich Teil der Emulation sind, lässt sich der Ankündigung allerdings nicht sicher entnehmen.

The400 Mini soll etwa halb so groß ausfallen wie der originale Atari 400, dessen Maße circa 34,3 × 10,7 × 29 cm betragen. Nach Angaben von Retro Games wurde großer Wert darauf gelegt, die Farbe, Form und Struktur des 400 möglichst originalgetreu nachzubilden. Als mitgeliefertes Eingabegerät dient der THECXSTICK, eine Nachbildung des klassischen Atari CX40-Joysticks, der per USB angeschlossen wird und über sieben zusätzliche Funktionsknöpfe verfügt. Er wird auch separat für 29,99 Euro erhältlich sein.

Weitere Features sind:

Bildausgabe über HDMI in HD mit 50 oder 60 Hz

Laden eigener Cartridge-, Disketten- und Kassetten-ROMs von einem USB-Stick

Fünf USB-Anschlüsse für Tastaturen, zusätzliche Joysticks und mehr

Vier Speicherslots pro Spiel sowie die Möglichkeit, bis zu 30 Sekunden zurückzuspulen

Außerdem sind bereits 25 Spiele vorinstalliert, von denen jedoch nur zehn auf der Produktseite genannt werden:

Der The400 Mini erscheint in Europa am 28. März 2024 zum Preis von 119,99 Euro. Vorbestellungen sind möglich, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News wird er allerdings nur bei Amazon UK gelistet. Den Vorstellungstrailer haben wir für euch unter dieser News eingebunden. Weitere Eindrücke könnt ihr euch in unserer Galerie verschaffen. Ende 2024 soll noch die Maxi-Variante des TheA500 erscheinen, die eine funktionsfähige Tastatur bieten wird.